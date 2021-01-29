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Karabağ'daki Türk - Rus Ortak Merkezi faaliyete başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov telefonda görüştü. Akar, "Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 19:34
Karabağ'daki Türk - Rus Ortak Merkezi faaliyete başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Bakan Akar görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Türk ve Rus askerlerinden oluşan Ortak Merkez'in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"ORTAK MERKEZ YARIN FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK"

"Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020'de imzalamıştık.

Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez yarın faaliyetlerine başlayacak.

"BİR GENERAL VE 38 PERSONEL GÖREV YAPACAK"

Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı Ortak Merkez'in bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu Ortak Merkez'in çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz.

Bir millet, iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

Azerbaycan

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