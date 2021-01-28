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Yoğun bakımda yer açmak için hastalarını öldürdü

Covid-19’dan en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya’da yoğun bakım doluluk oranları oldukça yüksek boyutlarda seyrediyor. İtalya’nın Brescia kentinde bir doktor, yoğun bakımdaki yatakları boşaltmak için en az iki hastayı öldürmekle suçlanıyor. Ülkede infial yaratan bu gelişmenin ardından doktora soruşturma açılırken, olay hemşireler arasındaki WhatsApp yazışmalarından ortaya çıktı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 18:09
Yoğun bakımda yer açmak için hastalarını öldürdü

İtalya'da bir doktorun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde yer açmak için 2 hastasını yüksek doz anestezik ilaç vererek öldürdüğü ileri sürüldü. Ülke bu skandal haberle sallanırken, Doktor Carlo Mosca hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu olay, hemşirelerin WhatsApp mesajlarında yer alan "Ben, bir hastayı sırf yataklarda yer açmak için öldüremem." İfadeleri ile ortaya çıktı. İşte ülkede infial yaratan o olayın ayrıntıları…

İTALYA BASINI SKANDAL OLAYI BÖYLE DUYURDU
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentindeki Montichiari Hastanesi acil servisi sorumlusu Doktor Carlo Mosca, yatak kapasitesi dolan hastanede yer açmak için 61 yaşındaki Natale Bassi ve 80 yaşındaki Angelo Paletti'yi yüksek doz anestezik ilaçla öldürdü.

Söz konusu olay, hemşirelerin whatsapp mesajlarında yer alan "Ben, bir hastayı sırf yataklarda yer açmak için öldüremem." ifadeleri üzerine başlayan soruşturmayla ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde derhal görevden uzaklaştırılan ve kasten insan öldürmekle suçlanan Mosca'nın, ön duruşma hakimince, soruşturma süresince delilleri karartabileceği ve kamu evraklarında sahtecilik ve iddia edilen eylemleri tekrar etme riski sebebiyle ev hapsinde tutulması kararı verdiği kaydedildi.



Basında çıkan haberlerde, Mosca'nın avukatları aracılığıyla yaptığı ilk savunmasında suçlamaları reddettiği belirtildi.

Kovid-19 salgınında Montichiari Hastesinde can veren bazı hastaların bu şekilde öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle yakınları tarafından inceleme yapılması talebinde bulunulduğu kaydedildi.

İtalya

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