PKK’nın arşivi HDP’li başkanın evinden çıktı

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin PKK paçavralarıyla dolu HDP ilçe binasında yaptığı dezenfeksiyon hizmetini sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Örgüt elebaşısının fotoğraflarının yanı sıra çok sayıda PKK dokümanının ele geçirildiği operasyon sonrası HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alınmıştı. İlçe başkanı Sağlam'ın KCK ana davasından da arandığı tespit edildi.



Yapılan incelemede Sağlam'ın evinde çıkan dokümanlarda öldürülen teröristlerin ailelerine aktarılan paraların dökümü çıkarken, PKK'lı teröristlerin kırsaldaki eğitimlerinde çekildiği tespit edilen ve taşeron alt örgütü olarak kent merkezlerini hedef alan TAK örgütünün üyelerine ait silahlı eğitimlere dair yaklaşık 100 bine yakın fotoğraf arşivine de ulaşıldı. Örgüt arşivinde, silahlı ve silahsız eğitimlerden geçirilen teröristlerin isim ve yaşları ile kod adları bulunuyor.



Ayrıca partinin 'Sosyal Hizmetler' adlı biriminden terörist ailelerine gönderilen paraların kayıtlarına da ulaşıldı.



Öte yandan HDP'nin Esenyurt ilçe yönetiminde 'Eş Başkan' sıfatıyla faaliyet gösteren Dilan Kılıç'ın ise Marksist-Leninist bir siyasi parti olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden (ESP) HDP'ye katıldığı öğrenildi.