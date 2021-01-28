Hisseleri yüzde 1760 artmıştı! Sebebi...!!!

Gamestop hisseleri 9 günde yüzde 1760 yükselirken, bu hissede kısa pozisyon alan Melvin Capital isimli hedge fon şirketi tarihinin en büyük zararını yaptı.



Satış yönünde açık pozisyona sahip olan Melvin Capital, pozisyonu kapatabilmek uğruna alım yaparak 2.8 milyar dolar zarar etti. Bu operasyonu yapanlar ise ABD'deki küçük yatırımcılar oldu.



FOSSIL HİSSELERİNDE İŞLEM…



WallStreetBets gibi Reddit forumlarında (sosyal medya) birbirlerini motive eden bir grup bağımsız küçük bireysel yatırımcı, Melvin gibi şirketlerin kısa pozisyonları karşısında uzun pozisyon alarak büyük hedge fonları köşeye sıkıştırdı. Sosyal medya grupları, son dönemde Fossil hisselerinde benzer işlemler yapmaya başladı.



HEDEF JP MORGAN



Küçük yatırımcıların dünkü hedefi ise JP Morgan oldu. Dünya devi kurumunun gümüşte açık pozisyonda olmasını fırsat bilen küçük yatırımcılar gerçekleştirdikleri alımlarla gümüşün fiyatını yüzde 5'ten fazla yükseltti. ABD medyasında, Candlestick, D1 Capital, Point 72 gibi bazı fonların da zor durumda olduğu iddia edildi.