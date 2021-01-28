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CHP ve Sözcü’sünün ‘binlerce şirket battı’ yalanı da çöktü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüden salladığı, yandaş medyasının ise hemen büyük bir sevinçle manşetinden verdiği, “Yüzbinlerce şirket ve işletme battı” sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 10:14
CHP ve Sözcü’sünün ‘binlerce şirket battı’ yalanı da çöktü!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çıkardığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki veriler, koronavirüs pandemisinin olumsuz etkisine rağmen 2020 yılında, toplam 102 bin 794 yeni şirketin açıldığını, 15 bin 949 işletmenin ise kapandığını gözler önüne seriyor. Verilere göre, kapanan işletmelerden çoğu ya birleşme ya da faaliyet alanını değiştirme yoluna gitti.

Fitch Ratings başta olmak üzere uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine, küresel finans dünyasının kalbi OECD'nin İstanbul'da merkez açmasına, 2020 yılının 169.5 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapatılmasına rağmen başını CHP'nin çektiği zillet ittifakı sürekli olarak ‘ekonomik kriz' yaygarası kopartıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM kürsüsünden ‘yüzbinlerce şirket battı' yalanını savurup, yandaş medya ise bu mesnetsiz iddiaları manşetinden verirken gerçek veriler tam aksini söylüyor. Akit, zillet ittifakı ve mütareke medyasının el birliğiyle yürüttüğü kirli algı operasyonunu çürütecek verileri okuyucuları için yayınlıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çıkardığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesindeki verilere göre dünyayı kasıp kavuran salgın hastalığın ekonomileri de felç etmesine rağmen, ülkemizdeki güçlü ekonomik yönetim sayesinde 102 bin 794 yeni şirket açıldı. Kapanan şirket sayısı 15 bin 949 olarak kayıtlara geçti.

Hükümetin desteği şirketlere güç verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü Türkiye, kriz çığırtkanlarının bütün temennilerine rağmen kararlı yürüyüşüne devam ediyor. Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına aldığı ve ekonomik etkileşimin en dibe vurduğu bir dönemde bile, AK Parti hükümetinin ticari hayatı fonlaması sonucu yüz binlerce yeni şirket finans dünyamıza katıldı. Şirketlere, kira desteği, vergi indirimi, kredi muafiyeti ve maaş ödeme desteği verilmesi de iş dünyasına nefes aldırdı. 2020 yılının ilk ayında 10 bin 591 şirket açılırken, sadece 2 bin 292 şirket kapandı. Şubat ayında ise 9 bin 287 yeni şirket ekonomi hayatımıza katılırken, 865 şirket faaliyetini sonlandırdı.

Yasakların başladığı mart ayında bile 8 bin şirket açıldı

Pandeminin meydana getirdiği sıkıntıların baş gösterdiği ve yasaklamaların başladığı mart ayında bile 8 bin 428 yeni şirket açıldı. Sadece 821 işletme ticari faaliyetlerini sonlandırdı. Nisan ayı içerisinde 2 bin 878 şirket açıldı. Kapanan işletme sayısı ise 427 olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında ise 3 bin 479 şirket açılırken, 517 şirket faaliyetini sonlandırdı. Haziran ayında ise 9 bin 719 şirket açılırken, bin 130 şirket kapandı. Temmuz ayı itibariyle ticari hayata atılan şirket sayısı yeniden 10 binin üzerine çıkıyor. Temmuz ayında 10 bin 394 şirket açılırken, bin 514 şirket ise kapanıyor.

Kapananlar diğer firmalarla ortaklık yoluna gidiyor

Ağustos ayına gelindiğinde ise 9 bin 496 şirket ticari hayatına başladı, bin 305 şirket ise faaliyetine ara verdi. Eylül'de 10 bin 764 şirket açılırken bin 582 firma kapandı. Ekim'de 10 bin 419 şirket açıldı, bin 331 şirket kapandı. Kasım'da 8 bin 782 şirket açılırken, 986 şirket kapandı. Aralık ayında ise 8 bin 560 şirket açılıyor ve sadece 3 bin 179 şirket kapanıyor. Kapanan şirketlerin kapısına kilit vurulmadığı bir çoğunun başka ticari faaliyet alanına yöneldiği bir kısmının ise diğer firmalarla birleştiği de kayıtlara geçti.

Ak PartiKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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