Başkan Erdoğan'dan tam not aldı! İşte insan odaklı reform paketi...

İnsan odaklı İnsan Hakları Eylem Planı'nın 49 hedefi, 374 faaliyeti bulunuyor. Yapılacakların 128'inin kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 60'ı yönetmelikle, 186'sı ise idare faaliyetle hayata geçirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde iki bakan MHP başta olmak üzere diğer partilere giderek partilerin paket ile ilgili görüşlerini alacak.



İNSAN ODAKLI REFORM PAKETİNDE NELER VAR?



İnsan odaklı reform paketinde insan hakları koruma sistemi güçlendirilecek. AB ile müzakereler için vize serbestinin kapsamı genişletilecek. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurunun 8 yılı incelenecek, eksiklikler giderilecek. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun tavsiye ettiği kararlar etkin bir şekilde uygulanacak. Kamu Denetçiliği gibi insan hakları kurumlarının etkinliği artırılacak. Toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunmasına yönelik adımlar atılacak. Örgütlenme özgürlüğü, basın özgürlüğünün kapsamları genişletilecek.



HAYVAN HAKLARI VE KADINA ŞİDDET REFORM KAPSAMINDA



Hayvan Hakları Kanunu, kadına şiddetle mücadele reform kapsamına alındı. Yaşlıların korunması, engelli vatandaşların yönetici olması sağlanacak.



Gayrimüslim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kendi dini bayramlarında tatil yapma imkanı verilecek. Reform kapsamında Siyasi Partiler Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası ile bunların mevzuatlarında değişikliğe gidilecek. Televizyon programlarındaki işaret dili teşvik edilerek özellikle işitme engelliler için işaret dili kullanılması sağlanacak.



Öte yandan, MYK toplantısının hemen ardından Siyasi Partiler Yasası ile ilgili AK Parti'de kurulan komisyon, yaptığı çalışmalara ilişkin Başkan Erdoğan'a sunum yaptı