USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,37 EURO (Alış - Satış) : 8,93 - 8,94

Başkan Erdoğan'dan tam not aldı! İşte insan odaklı reform paketi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısının ana gündem maddesi önümüzdeki günlerde açıklanacak Yargı ve Ekonomi Reformu oldu. Toplantıya reformu birlikte yürüten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan katıldı. Bakan Gül'ün İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin detaylı sunum yaptığı toplantıda, hazırlanan reformlar Erdoğan'dan tam not aldı.

Ekonomi / 28 Ocak 2021 Perşembe 10:11
Başkan Erdoğan'dan tam not aldı! İşte insan odaklı reform paketi...

İnsan odaklı İnsan Hakları Eylem Planı'nın 49 hedefi, 374 faaliyeti bulunuyor. Yapılacakların 128'inin kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 60'ı yönetmelikle, 186'sı ise idare faaliyetle hayata geçirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde iki bakan MHP başta olmak üzere diğer partilere giderek partilerin paket ile ilgili görüşlerini alacak.

İNSAN ODAKLI REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

İnsan odaklı reform paketinde insan hakları koruma sistemi güçlendirilecek. AB ile müzakereler için vize serbestinin kapsamı genişletilecek. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurunun 8 yılı incelenecek, eksiklikler giderilecek. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun tavsiye ettiği kararlar etkin bir şekilde uygulanacak. Kamu Denetçiliği gibi insan hakları kurumlarının etkinliği artırılacak. Toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunmasına yönelik adımlar atılacak. Örgütlenme özgürlüğü, basın özgürlüğünün kapsamları genişletilecek.

HAYVAN HAKLARI VE KADINA ŞİDDET REFORM KAPSAMINDA

Hayvan Hakları Kanunu, kadına şiddetle mücadele reform kapsamına alındı. Yaşlıların korunması, engelli vatandaşların yönetici olması sağlanacak.

Gayrimüslim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kendi dini bayramlarında tatil yapma imkanı verilecek. Reform kapsamında Siyasi Partiler Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası ile bunların mevzuatlarında değişikliğe gidilecek. Televizyon programlarındaki işaret dili teşvik edilerek özellikle işitme engelliler için işaret dili kullanılması sağlanacak.

Öte yandan, MYK toplantısının hemen ardından Siyasi Partiler Yasası ile ilgili AK Parti'de kurulan komisyon, yaptığı çalışmalara ilişkin Başkan Erdoğan'a sunum yaptı

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement