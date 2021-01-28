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Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, WhatsApp'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye dayattığı WhatsApp sözleşmesi ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Gül, yaptığı son dakika açıklamasında, WhatsApp'ın tavrının çifte standart içerdiğini söyledi.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 10:45
Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında WhatsApp sözleşmesine tepki gösterdi. Bakan Gül, Türkiye ve birçok ülkeye dayatılmaya çalışılan ancak Avrupa Birliği ülkelerine teklif dahi edilmeyen WhatsApp sözleşmesini çifte standart olarak gördüklerini belirtti.

Bakan Gül konuya ilişkin açıklamasında, ' Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır.' dedi.

CHP'YE 'MİLİTAN' TEPKİSİ: KASET TEZGAHLARINI YAŞAM TARZI HALİNE GETİRENLERE BAKSIN

Bakan Gül, CHP'nin yargı mensupları, memurlar, valiler ve kaymakamları hedef alan 'militan' çıkışına da sert tepk gösterdi. Gül, 'Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın' ifadelerini kullandı.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurduğu daha sonra ise müşteri kaybetmeye başlaması ile mayıs ayına ertelediği sözleşmede milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin 3'üncü şirketlerle paylaşılabileceği belirtiliyor. WhatsApp'a tepki gösteren milyonlarca kişi Telegram, Signal ve BİP uygulamalarına akın etti.

WhatsApp sözleşmesini şu maddeler ile açıklıyor:

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

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