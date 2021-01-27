Antalya'da şiddetli fırtına balığı balkona fırlattı!

Antalya'da dün akşamdan bu yana etkili olan ve gece yarısı şiddetini artıran yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtınanın saatteki hızı 132 kilometreye ulaştı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu. Dev dalgalar Konyaaltı Caddesi'ndeki falezleri dövdü ve yüksekliği zaman zaman yolun karşısındaki binaların daire balkonlarına kadar ulaştı. Yat Limanı'ndaki balıkçı tekneleri, dalgalardan etkilenmemesi için bağlandı.



60 METRE UZAKTAKİ SİTENİN BALKONUNDA BALIK BULUNDU



Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna, fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı. Ev sahibi Kadriye Bahadır, 'Geceden gelmiş olabilir. Sabah balkona çıktığımda buldum' dedi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, 'Vatandaşın balkonunda bulduğu balık, bir tür yılan balığı. Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü' diye konuştu.



RÜZGAR NEDENİYLE BİNALAR SALLANDI



Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar ve demir bariyerler ile trafik sinyalizasyon direkleri devrildi. Muratpaşa ilçesindeki bazı çok katlı yüksek binalar ise rüzgar nedeniyle sallandı. Evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaş- Anamur arasındaki denizlerdeki fırtınanın hızının 62 ila 74 kilometre arasında olacağı ve yarın akşama kadar süreceği belirtildi.



RÜZGAR NEDENİYLE BİNALAR SALLANDI



Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar ve demir bariyerler ile trafik sinyalizasyon direkleri devrildi. Muratpaşa ilçesindeki bazı çok katlı yüksek binalar ise rüzgar nedeniyle sallandı. Evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaş- Anamur arasındaki denizlerdeki fırtınanın hızının 62 ila 74 kilometre arasında olacağı ve yarın akşama kadar süreceği belirtildi.



SIFIR ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ



Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bir rent a car firmasına ait sıfır otomobilin üzerine, fırtına nedeniyle ağaç devrildi. 2021 model ve 250 bin TL değerinde sıfır otomobilin hasarının büyük olduğunu aktaran Mehmet Horoz (39), 'Sabah saatlerinde güçlü bir rüzgar geçti. Derin ve güçlü bir kök olmasına rağmen ağaç aracın üzerine yıkıldı. Daha sıfır bir araç, plakası yeni takılmıştı. Yapacak bir şey yok sağlık olsun' dedi



ÇİLEK SERALARI YERLE BİR OLDU



Serik ilçesinde en fazla çilek üretiminin yapıldığı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde bulunan plastik seralar fırtına nedeniyle yırtılarak zarar gördü. Bazı seralarda çilekler sular atında kaldı. Öte yandan Abdurrahmanlar Mahallesi'nde de içerisinde çilek bulunan plastik seraları sular bastı. Abdurrahmanlar Mahallesi'nde çilek üreticisi Durak İşlen, '25 dönüm çilek seram var. Fırtına nedeniyle seraların bir bölümü yırtıldı. İçerisindeki çilekler de yağıştan dolayı su basarak zarar gördü' diye konuştu.







