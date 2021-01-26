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2021'in ilk MGK toplantısı tarihi belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele konuları başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor

Güncel / 26 Ocak 2021 Salı 11:54
2021'in ilk MGK toplantısı tarihi belli oldu!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Yılın ilk toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele konuları başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istikşafi görüşmelerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması öngörülüyor. Bu kapsamda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatleri doğrultusunda atılacak adımların toplantıda görüşülecek konulardan olacağı tahmin ediliyor.
Suriye konusu ile Türk askerinin Azerbaycan ve Libya'da yürüttüğü faaliyetler ve Türkiye'nin güneyinde terör unsurlarına karşı yürütülen mücadelenin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da görüşülecek konular arasında yer alması öngörülüyor.

AzerbaycanYunanistanLibyaSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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