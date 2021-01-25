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Yunanistan, Fransa ile anlaşma imzaladı

Yunanistan, Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için bu ülkeyle anlaşma imzaladı. Panayiotopulos, Rafale savaş uçaklarının alımıyla Yunan hava kuvvetlerinin önemli ölçüde güçleneceğini savundu. Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de mücadele edebilmek için güçsüz ordusunu güçlendirmek isteyen Yunan yönetim finans derinliğini aşan savaş jeti alımı yaptı.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:03
Yunanistan, Fransa ile anlaşma imzaladı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da, Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile Yunanistan Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Yunanistan'ın Fransa'dan almaya karar verdiği 18 Rafale savaş uçağı için resmi anlaşmaya imza atan ikili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Panayiotopulos, Rafale savaş uçaklarının alımıyla Yunan hava kuvvetlerinin önemli ölçüde güçleneceğini savunarak, bu anlaşmanın iki ülkenin savunma iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Anlaşmanın, 'ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmakla görevli Yunan hava kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve caydırıcı gücünü artırmasına katkı sağlayacağını' savunan Panayiotopulos, 'karmaşık ve büyük bir silahlanma programıyla ilgili müzakerelerin ilk kez bu kadar hızlı ve düzenli şekilde geliştiğini' kaydetti.

YUNANİSTAN, 'RAFALE ALAN AVRUPA'DAKİ İLK ÜLKE' OLDU

Parly ise Yunanistan'ın Avrupa'da bu uçakları satın alan ilk ülke olduğunu, Atina ve Paris'in birçok konuda ortak noktaları paylaştığını belirtti. Yunan deniz kuvvetlerinin yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de yer alması ümidini dile getiren Parly, çok yakında bu konuyla ilgili teklifin de Atina'ya sunulacağını aktardı.

FRANSIZ UÇAK GEMİSİ 'CHARLES DE GAULLE', DOĞU AKDENİZ'E GELECEK

Parly, Fransa'nın nisanda Yunanistan ile düzenleyeceği iki ortak tatbikata 8 Rafale uçağıyla katılacağını belirterek, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e geleceğini de ifade etti.

Fransız bakan, Panayiotopulos ile görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından Maksimu Sarayı'nda kabul edildi.

İLGİLİ KANUN TASARISI YUNANİSTAN PARLAMENTOSU'NDAN GEÇMİŞTİ

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını 14 Ocak 2021'de onaylamıştı.

Atina hükümeti, 6'sı yeni, 12'si ikinci el Rafale savaş uçağının Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alınacağını duyurmuştu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuzda alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.

SİLAHLANMAYA AYRILAN PAY 5 KAT ARTMIŞTI

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın, askeri harcama planı 'son 11 yılın en yüksek düzeyine' ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre, 2020'de Yunanistan ekonomisinin yüzde 10,5 daraldığı tahmin ediliyor.

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