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WhatsApp'tan yeni açıklama! İtiraf geldi

WhatsApp'ın veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gideceğini duyurmasının ardından, dünya genelinde Ocak 2021'in ilk üç haftasında 33 milyona yakın kullanıcı kaybettiği açıklandı. Öte yandan WhatsApp, uygulamadan kaçış nedeninin yeni gizlilik sözleşmesindeki değişiklikler olduğuna inandıklarını duyurdu.

Teknoloji / 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:25
WhatsApp'tan yeni açıklama! İtiraf geldi

WhatsApp, veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gideceğini duyurduktan sonra milyonlarca kullanıcısını Signal ve Telegram'a kaptırdı.

Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

WhatsApp bu süreçte de 'ortalıktaki hatalı bilgileri düzeltmeye yönelik çalışma yapacaklarını' söyledi.

33 milyona yakın kullanıcı kaybı

İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komitesi'yle paylaşılan verilere göre; Ocak ayının ilk üç haftasında Signal dünya genelinde 7.5 milyon kullanıcı, Telegram da 25 milyon kullanıcı kazandı. Her iki artışın da WhatsApp'taki kayıptan kaynaklandığı belirtildi.

Whatsapp dibi görürken, sıgnal uçuşa geçti

App Annie adlı analiz şirketinin derlediği verilere göre WhatsApp, ay başında İngiltere'de en çok indirilen 8. uygulama iken, 12 Ocak itibariyle sıralamada 23'e düştü. Buna karşın Signal, 6 Ocak'ta sıralamada ilk 1000'de bile değilken, 9 Ocak'ta ise İngiltere'de en çok indirilen uygulama oldu.

Önemli isimler Sıgnal ve Telegram'ı önermişti

Signal uygulanmasının yükselişinde en büyük etken, Elon Musk'ın attığı tweet oldu. Türkiye'de ise, BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli uygulama BİP'in yanı sıra Telegram ve Signal'i önermişti.

Şirketten yeni açıklama

İngiltere Parlamentosunun İçişleri Komisyonu'nda konuşan WhatsApp'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Niamh Sweeney, uygulamadan kaçış nedeninin yeni gizlilik sözleşmesindeki değişiklikler olduğuna inandıklarını söyledi.

Yeni düzenlemenin iki amacı olduğunu belirten Sweeney, bunları şöyle sıraladı: 'İş bağlantılı mesajlaşmalarla ilgili yeni özellikler getirmek ve uygulamanın mevcut sözleşmelerine ilişkin daha fazla açıklık ve şeffaflık getirmek.'

Sweeney, 'Dünyanın hiçbir yerinde Facebook ile veri paylaşımımızda bir değişiklik yok' dedi.

İngiltere

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