Türkiye'de Yaşayan 18 Hayvan Türü ve Özellikleri

Türkiye'de Yaşayan Hayvanlar ve Başlıca Özellikleri



Türkiye, farklı iklim özelliklerinin görüldüğü bir coğrafyada yer aldığı için çok sayıda hayvanın yaşaması için uygun koşullar sunuyor. Öte yandan dünya üzerinde yalnızca ülkemizde görülen ve endemik canlılar olarak sınıflandırılan hayvan türlerinin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz.



Bu canlıların bazıları koruma altına alınmış olsa da hayvan hakları konusunda toplumdaki bilinç seviyesinin ideal seviyede olmaması, Hayvan Hakları Yasası'nın hayata geçmesinin önemini ortaya koymaktadır.



Ülkemizde de son zamanlarda, Hayvan Hakları Yasası'na dair çalışmalar sıkça gündeme gelmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da yakın takipçisi olduğu Hayvan Hakları Yasası ile ilgili gelişmeleri bizler de takip ediyor, hayvanların da can taşıdığı bilincinin ülkemizde artmasını diliyoruz.



O halde dilerseniz, ırk özellikleri bakımından eşsiz olan ve yalnızca Türkiye'de yaşayan hayvanlar listemizi incelemeye başlayalım.



1. Akbaş Köpeği









Anadolu'da yaşayan en eski köpek cinslerinden biri olan Akbaş, güçlü koruma içgüdüsünden dolayı genellikle çoban köpeği olarak yetiştirilmektedir. Sürüleri kurt gibi tehlikelerden koruyan Akbaş köpeği, koruma altındaki safkan cinslerdendir.



2. Aksaray Malaklı Köpeği









Aksaray ve civarında yetiştirilen bir köpek cinsi olan Malaklı; kalın bacakları, büyük ayakları, geniş kafası ve sarkık dudakları ile diğer köpek cinslerinden kolaylıkla ayrışmaktadır. İyi huylu bir köpek cinsi olan Malaklı, konu sürüleri korumak olduğunda güçlü ve atletik yapısı ile ön plana çıkmaktadır.



3. Anadolu Dikenli Faresi



Silifke ve Çukurova yöresindeki ormanlarda yaşayan Anadolu dikenli faresi, adını tıpkı kirpiler gibi dikenli bir yapıya sahip olan sırtlarından almaktadır. Daima gruplar halinde dolaşan Anadolu dikenli faresi, yok olma tehlikesi altındaki hayvan türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.



4. Anadolu Parsı









İran parsının bir alt türü olan ve hala yaşamakta olduğu iddia edilen Anadolu parsının Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da ormanlık alanlarda hayatını sürdürdüğü düşünülmektedir. Resmi kaynaklara göre Anadolu'da en son 1974 yılında varlığına rastlanmış olan Anadolu parsının doğal yaşam alanlarının azalmasından dolayı insanların yaşadığı yerlere yönelmesi, bu canlı türünün soyunu tehlikeye atmıştır.



Bugün hala yaşayan bir tür olup olmadığı net olarak bilinmiyor olsa da Anadolu parsının soyunun hayvan hakları konusunda bilinçsiz olan insanlar nedeniyle sona ermekte olduğunu söylemek mümkün.



5. Ankara Keçisi



Gümüş renkli, ince, uzun ve parlak tüylerinden dolayı tiftik keçisi olarak da anılan Ankara keçisi, adından da anlaşılacağı üzere ülkemizde başta Ankara olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde ve Siirt, Mardin, Bitlis illerinde yetiştirilmektedir. Oldukça değerli bir keçi türü olan tiftik keçilerinin tüyleri, tekstil sanayinde kullanılmaktadır.



6. Ankara Kedisi



Ankara kedisi veya dünyada daha yaygın olarak bilinen adıyla Angora kedisi; son derece zeki, enerjik ve ailesine düşkün bir kedi türü olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak 17. yüzyılda denizciler tarafından Avrupa'ya götürülen ve soylular tarafından çok beğenilen Ankara kedisi; uzun kulakları, beyaz ve yumuşak tüyleri, oyuncu karakterleri ile günümüzde en popüler kedi cinslerindendir.



7. Ankara Tavşanı



Ankara keçisi ve Ankara kedisi gibi safkan bir tür olan Ankara tavşanı veya bir diğer deyişle Angora tavşanı, uzun ve yumuşak tüyleri ile diğer tavşanlardan kolaylıkla ayırt edilebilir. Tüyleri, iplik yapımında kullanılan tek tavşan cinsi olan Angora tavşanının ülkemizdeki nesli, 1700'lü yıllarda tükenmiş olsa da daha sonra Anadolu'ya yeniden Angora tavşanı getirtilerek nesilleri koruma altına alınmıştır.



8. Arap Tavşanı









Orta Anadolu ve Batı Anadolu ovalarında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin yaylalarında görülen Arap tavşanı, çok fazla bilinen bir canlı türü olmasa da kanguruya olan benzerliği ile ayırt edilebilir. Küçük bir canlı türü olan Arap tavşanı, tıpkı kanguru gibi zıplayarak yol alır. Türü tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Arap tavşanı, kalabalık koloniler halinde yaşar.



9. Denizli Horozu



Yaklaşık 30 saniye boyunca kesintisiz ötebilen bir tür olan Denizli horozu; ibik, renk ve vücut tipine göre üç farklı gruba ayrılmaktadır. Renklerine göre pamukkır, demirkır, al, siyah, kınalı ve kürklü olarak altı alt grupta; vücut tipine göre yüksek boyun, küpeli ve sülün olmak üzere üç alt grupta; ibik tipine göre ise dar ibik ve gümüş ibik olarak iki alt grupta incelenen bu canlılar, Denizli iline özgü bir türdür.



10. Dişli Sazancık



Türkiye'de yalnızca Acıgöl'de rastlanan bu tatlı su balığı, iklim değişikliğinden dolayı yağışların azalması ve su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.



11. Kangal Köpeği



Dünya çapında üne sahip olan Kangal cinsi köpek türü, adını Sivas'ın Kangal ilçesinden almaktadır. Koruma içgüdüsünün çok güçlü olmasından dolayı mükemmel bir çoban köpeği olan Kangallar, sürüleri yabani hayvanlara karşı etkili bir şekilde koruyabilmektedir.



12. Karaman Koyunu



Türkiye'de yaşayan hayvanlar listemizin bir diğer üyesi ise Karaman koyunu. Sağlam ve iri yapılı bu hayvanlar, renklerine göre Akkaraman koyunu ve Morkaraman koyunu olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.



13. Kars Çoban Köpeği



Kars, Ardahan, Artvin, Ağrı, Erzurum, Iğdır bölgelerinde yetiştirilen ve bölge şartlarına uyumlu bir köpek cinsi olan Kars Çoban Köpeği veya diğer adıyla Kafkas Çoban Köpeği, zeki ve koruyucu içgüdüye sahiptir.



Oldukça iri yapılı olan bu köpeğin çenesi son derece kuvvetli, kulakları sarkık, tüyleri uzun ve kabarıktır. Ayrıca pençe vurma özelliği bulunan Kars Çoban Köpeği, aidiyet hissettiği her şeyi canı pahasına korumayı görev edinmiştir.



14. Tarsus Çatalburun Köpeği



Mersin'in Tarsus ilçesine özgü bir köpek cinsi olarak kabul edilen Tarsus Çatalburun, ayrık burun yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Diğer köpeklere kıyasla daha güçlü koku alma duyusuna sahip olan Çatalburun, bu özelliğinden dolayı iyi bir av köpeği olarak görülmektedir.



15. Trabzon Zerdava Köpeği



Trabzon'da rastlanan Zerdava köpeği, inatçılığı ve atikliği ile ün salmış olup bir tür av köpeği olarak adlandırılabilmektedir. Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan Zerdava köpekleri; son derece zeki, enerjik, sert ve kuvvetlidir.



16. Türk Tazısı



Keskin görme yeteneğine sahip olan Türk tazısı, görünüşü itibarıyla İran tazısı ile benzerlik gösterse de iyi bakıldığı takdirde İran tazısından daha büyük hale gelebilmektedir. Farklı tüy renklerine sahip olabilen Türk tazıları, ne yazık ki sahipsiz ve başıboş bırakılmıştır. Bu nedenle türleri tehlike altındadır.



17. Van Kedisi



En belirgin özelliği beyaz ve yumuşak tüylere, mavi veya kehribar renkte gözlere ya da biri mavi diğeri kehribar olmak üzere iki farklı göz rengine sahip olması olan Van kedileri, dünyanın en popüler kedi cinslerindendir. Ankara kedisi ile karıştırılsa da genellikle yavru Van kedilerinin iki kulağı arasında bir veya iki adet siyah nokta bulunmaktadır.



18. Yayla Tipi Sivas Atı



Türkiye'de yaşayan hayvanlar arasında bulunan ve adını Sivas ile Malatya arasındaki Uzun Yayla bölgesinden alan bu atlar, Rusya'dan Anadolu'ya gelen göçmenlerin beraberinde getirdikleri çerkez atlarıdır. İri bir başa, dik omuzlara ve ağır bir cüsseye sahip olan bu atların karınları da genellikle sarkıktır.



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