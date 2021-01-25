CHP’li Esenyurt Belediyesi'ne kreş ücreti isyanı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Millet aç aç” diye propaganda yaparken CHP’li Esenyurt Belediyesi 400 TL olan kreş ücretini 900 TL’ye çıkardı. Bunun üzerine kreşlere çocuklarını gönderen anneler belediyenin verdiği karara isyan etti.