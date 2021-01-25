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Can Ataklı zırvalamaya devam ediyor! O ülke ile Türkiye'yi bir tuttu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı darbe iması ile gündeme gelen Can Ataklı, akılalmaz çıkışlarına devam ediyor.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:35
Can Ataklı zırvalamaya devam ediyor! O ülke ile Türkiye'yi bir tuttu
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Türkiye yararına olan her şeye muhalefet etmeyi adeta ilke haline getiren CHP yandaşı Can Ataklı, S-400 hava savunma sistemlerine karşı çıkması ve Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan karşıtı politika benimsemesi ile vatandaşların tepkisi çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise aptığı darbe iması ile gündeme gelen Can Ataklı, bu kez Komünist Kuzey Kore'nin Türkiye'den daha iyi olduğunu zırvaladı.

Tele1 canlı yayınında konuşan Can Ataklı, "Bu hastaneler Kuzey Kore'de var. Ama Türkiye'deki gibi karanlık değil. Kuzey Kore'deki teknoloji ve medeniyet Türkiye'nin kat kat üstünde" dedi.

AzerbaycanKuzey Kore

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