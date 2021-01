Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kongrelerine pandemi nedeniyle videokonferans ile katılmayı sürdürüyor. Erdoğan, bugün Denizli – Mersin –Uşak İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi, "Ülkemizde her genel başkanın partisinin başına bir geliş hikayesi vardır. Kasetle gelen tek genel başkan, bu zattır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz." dedi.



Erdoğan, CHP'nin tek görevinin HDP ve İYİ Parti ile ittifakı korumadan ilerlemek olduğunu da sözlerine ekledi. Erdoğan, bu ilişkiyi teraziye benzetti.



"HER KONGRE YENİ BİR HEYECAN VE ENERJİ"



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Şubat ayı sonuna kadar il kongrelerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Kongrelerimize eskiden iştirak ediyorduk, şimdi bunları canlı bağlantılar ile yapmaya çalışıyoruz. Kalplerimiz daima birdir, beraberdir.



İnşallah 7.Olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınması ile en coşkulu şekilde, kalbimizden geçtiği gibi yapmayı istiyoruz. Her kongre bizim için yeni bir heyecan ve yeni bir enerjidir.



Denizli'de, Mersin'de, Uşak'ta salonu görüyorum, gerçekten iftihar ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz bizi 2023'te farklı bir yere taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de başarı ile çıkmamızı sağlayacak.



"ÖNCE GÖNÜL KAZANACAĞIZ, SONRA OY İSTEYECEĞİZ"



İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife almış olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan büyük beklentim var. AK Parti'nin geleceğin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyon üye ile ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak büyük avantaja sahiptir. AK Parti'nin kurucusu da, lokomotifi de milletimizdir. Ne yaptıysak, ne başardıysak milletimiz ile başardık.



Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini duymak, yardımcı olunacak konularda gerekli irtibatı sağlamaktır. Gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi bile varsa bu bizim eksiğimizdir.



Genel başkanından, sandık görevlisi ve üyesine kadar uzanan bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımış ve 18 yıl iktidarda kalmasını sağlamıştır. Bu çizgiden uzaklaşırsak, sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Bizim bu millete kazandıracak daha çok eserimiz var.



CUMHUR İTTİFAKI VE AK PARTİ VURGUSU



Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese partinin de, gönlümüzün kapısı da açıktır, açık kalacaktır. Fedakarlıklarınız için her birinize teşekkür ediyorum.



Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasını 18 yılda kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Terörle mücadeleden, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya kadar onurlu ve kararlı politikalar ile ülkemizin itibarını artırdık. Her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini hiç olmadığı kadar artırdık.



MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ



AK Parti'nin girdiği 15 seçimin tamamında birinci olmasının gerisinde bu gurur tablosu vardır. Tüm başarıları vesayetin, darbecilerin, husumet besleyen nice çevrelerin saldırı ve engelleme çabalarına rağmen elde ettik. Uzun iktidar dönemimizde karşımızda hep bir muhalefet bulduk.



En önemli rekabeti ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki, ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. İşi küresel, ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar ülkenin başının belaya girmesini dileyene kadar vardırmışlardır. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Türkiye'de esasen CHP'ye ait bir siyaset yoktur. CHP diye bir parti olup olmadığı da tartışmalıdır.



MİLLET İTTİFAKI'NA TERAZİ BENZETMESİ: CHP'NİN TEK GÖREVİ BU



CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz.Bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'ye verilen vazife iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakın bozulmasını engellemektir. Zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir. Bunlar yıllarca bizi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de olan nedir? CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor.



"KASETLE GELEN TEK GENEL BAŞKAN BU ZATTIR"



Ülkemizde her genel başkanın partisinin başına bir geliş hikayesi vardır. Kasetle gelen tek genel başkan, bu zattır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz. Demokrasilerde muhalefet alternatif programları ile iktidarı adeta ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahip. Bırakın misyonu, sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar olduk.



HALKBANK ESNAF VE SANATKAR KREDİSİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ



Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.