WhatsApp Bu Android Telefonlarda Çalışmayacak

WhatsApp, teknolojik altyapısını modernize etmek ve yeni nesil özellikleri tüm kullanıcılara sunabilmek amacıyla Eylül 2026 itibarıyla eski Android işletim sistemlerine olan desteğini sonlandıracağını resmen duyurdu. 8 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu radikal karar kapsamında, Android 6.0 sürümünden daha eski işletim sistemine sahip cihazlar artık WhatsApp'a erişim sağlayamayacak.Özellikle Android 5.0 ve 5.1 sürümlerini kullanan milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyecek olan bu güncelleme, şirketin güvenlik standartlarını yükseltmesi ve performans iyileştirmelerini sürdürebilmesi için kritik bir zorunluluk olarak değerlendiriliyor.WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bildirim balonları gibi modern özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu tür yeniliklerin sorunsuz çalışabilmesi, daha güncel sistem mimarilerine ve yüksek performans standartlarına ihtiyaç duyuyor.Şirket, eski donanımların ve yazılımların bu yeni teknolojilere ayak uydurmakta zorlandığını belirtiyor. Bu uyumsuzluk, platformun genel gelişimini engellediği için eski sürümlere olan desteğin kesilmesi kaçınılmaz hale geliyor.Günümüzde Android ekosistemi Android 17 sürümüne doğru ilerlerken, dünya genelinde hala eski cihazları kullanan ciddi bir kitle bulunuyor. Özellikle Hindistan, Brezilya, Pakistan, Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinde üreticiler tarafından artık güncellenmeyen eski telefonlar yaygın olarak tercih ediliyor. WhatsApp, kullanım verilerini analiz ederek bu kararı alsa da, düşük bütçeli cihaz sahipleri için geçiş süreci zorlu olabilir.Şirket, uygulama içinden gönderdiği uyarı mesajlarıyla kullanıcıları şimdiden hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.Destek kesilmeden önce kullanıcıların sohbet geçmişlerini korumak için Google Drive üzerinden yedekleme yapmaları tavsiye ediliyor. Bulut depolama alanı yetersiz olan kullanıcılar için cihazın yerel hafızasına yedek alıp bu dosyayı manuel olarak yeni bir cihaza aktarma seçeneği de sunuluyor. Bu önlemler, 8 Eylül 2026 tarihinde yaşanacak kesinti öncesinde kullanıcıların mağduriyetini en aza indirmeyi hedefliyor.Android tarafındaki bu köklü değişikliğe karşın, iOS cephesinde herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. WhatsApp; iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 veya daha yeni sürümleri çalıştıran Apple cihazlarına destek vermeye devam edecek. Bu durum, Eylül 2026'daki kısıtlamanın yalnızca Android ekosistemine özel bir düzenleme olduğunu teyit ediyor.