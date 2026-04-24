Trump'tan Dikkat Çeken Çıkış! 'Savaş Ne Kadar Sürecek?' Sorusu Soruldu

ABD Başkanı Donald Trump ile gazeteciler arasına tansiyon yükseldi.İsrail ile ABD ortalığıyla 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan savaşta, kritik aşamalara gelindi.Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, ardından ABD tarafından ablukaya alınması, ateşkes için iki ülke arasındaki müzakere süreci ve karşılıklı yapılan her açıklama, gerginliği daha da artırırken, küresel benzin fiyatları da gerilimden nasibini aldı.Küresel yakıtın yüzde 20'sinin ulaşımının sağlandığı bu kritik Boğaz'daki hareketlilik, ABD tarafında da yükselen ve dalgalı seyreden benzin fiyatlarına yol açtı.Yükseliş nedeniyle zor günler geçiren ABD halkı ise bu duruma isyan ediyor, geçim problemleri yaşıyorlar.Gazeteciler ise Donald Trump'a, birer kamuoyu temsilcisi olarak halkın sesini duyurmaya çalışıyorlar.Son olarak, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısı sırasında bir gazeteci, Trump'a Amerikan halkına hitaben şu soruyu yöneltti:'Amerikan halkına, bu işin ne kadar süreceğini sorgulayanlara ne söylersiniz? Açıkçası biliyorsunuz ki, benzin fiyatları yükseliyor.'Trump ise soruyu doğrudan yanıtlamak yerine gazeteciye sert çıktı ve şöyle dedi:'Sen tam bir utanç kaynağısın. Az önce ne dediğimi duydunuz mu? Vietnam, Vietnam kaç yıl sürdü? Anlıyorum, ülkeyi ilk dört haftada askeri olarak ele geçirdik, askeri olarak ele geçirdik, şimdi sadece oturup ne olacağını izliyoruz? Anlaşma, eğer anlaşma yapmak istemezlerse, o zaman vurduğumuz hedeflerin geri kalan yüzde 25'ini askeri olarak bitireceğim.'Trump, savaşın ilk günlerinde, 4-6 hafta içinde askeri olarak sonuçlanacağını ifade etmişti.Trump, bu süreye sadık kaldığını savunarak 'ülkeyi askeri olarak ilk dört haftada çıkardıklarını' belirtti.Ancak savaşın uzaması, küresel petrol arzını olumsuz etkiledi.Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle ham petrol fiyatları önemli ölçüde yükseldi.Bu durum, ABD'de ortalama benzin fiyatlarının galon başına 4 dolar seviyesine çıkmasına yol açtı.