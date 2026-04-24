Savcının Kaleminden Türkiye'nin Kalbine! Tabii'den Yılın Projesi

TRT’nin dijital platformu tabii, izleyenleri derinden etkileyecek gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyor. 1939 yılında meydana gelen büyük Erzincan depreminde tarihe adını altın harflerle yazdıran efsanevi Cumhuriyet Savcısı Yusuf İzzet Akçal’ın yaşadıkları, "Kara Kış" dizisiyle yeniden hayat buluyor. Mehmet Kaya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi, 17 Nisan’da izleyiciyle buluştu. Büyük bir felaketin ortasında filizlenen insanlık ve dayanışma ruhunu etkileyici bir atmosferle sunuyor.Dizinin merkezinde, eşine az rastlanır bir cesaret hikayesi anlatılıyor. Deprem sonrası şehrin enkaz altında kaldığını gören genç Savcı Akçal, arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeleri için cezaevindeki 241 mahkumu serbest bırakıyor. Onlardan tek bir söz istiyor: "Yardımınızı bitirince akşam hapse geri dönün." Bu büyük güven sınavında mahkumların tamamının sözünde durarak geri dönmesi, dizinin en çarpıcı ve duygusal anlarını oluşturuyor. Ancak bu kahramanlık, savcının yetkisini aştığı gerekçesiyle müebbet hapisle yargılanmasına kadar giden zorlu bir süreci de beraberinde getiriyor."Kara Kış"ı diğer yapımlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, bir savcının hayatının yine bir savcı tarafından kaleme alınmış olması. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kurt’un imzasını taşıyan hikaye, hukuk ve vicdan arasındaki o ince çizgiyi en samimi haliyle yansıtıyor. Toplam 8 bölümden oluşan dizi, dondurucu soğukta yapılan çekimlerin gerçekçiliğiyle izleyiciyi o günlerin karanlık ama umut dolu günlerine götürüyor.Dizinin başrolünde, Savcı Yusuf İzzet Akçal karakterine hayat veren Murat Yıldırım sergilediği performansla büyük beğeni topluyor.