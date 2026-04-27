OpenAI iPhone’u Devirmek için Kendi Telefonunu Geliştiriyor

Yapay zeka devi OpenAI, teknoloji dünyasında dengeleri temelden sarsacak bir hamle yaparak Apple'ın iPhone hakimiyetine meydan okumaya hazırlanıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı yeni raporlara göre şirket, Qualcomm ve MediaTek ile stratejik bir ortaklık kurarak kendi özel akıllı telefon işlemcisini geliştirmek üzere çalışmalara başladı.2026 yılının sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde teknik detaylarının netleşmesi beklenen bu OpenAI akıllı telefon projesi, yıllık 300 ile 400 milyon adetlik devasa bir sevkiyat hacmine ulaşmayı hedefliyor.Geleneksel uygulama ekosistemini devreden çıkaracak olan bu girişim, mobil cihaz kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi amaçlıyor.OpenAI'ın stratejisi, sadece bir yazılım sağlayıcısı olmanın ötesine geçerek Apple'ın yıllardır başarıyla uyguladığı dikey entegrasyon modelini benimsemeye dayanıyor.Şirket; kendi işlemcisini, donanımını ve kullanıcı arayüzünü geliştirerek tüm kullanıcı deneyimini tek elden yönetmek istiyor.Daha önce “Sweetpea” kod adlı yapay zeka destekli kulaklıklar ve ekranı bulunmayan “Gumdrop” adlı kalem benzeri cihazlar üzerinde çalıştığı bilinen OpenAI, ana odağını artık küresel ölçekte en büyük cihaz kategorisi olmaya devam eden akıllı telefonlara kaydırdı.Şirketin vizyonuna göre, mobil dünyada uygulama kavramı yerini gerçek zamanlı yapay zeka ajanlarına bırakacak. Bu yeni sistemde akıllı telefon donanımı, kullanıcının o anki durumunu sensörler aracılığıyla takip edecek, bellek yönetimini gerçekleştirecek ve karmaşık işlemleri bulut desteğiyle çözecek.Bu yaklaşım, gelir modelini büyük ölçüde App Store ve uygulama içi satın alımlara dayandıran Apple için ciddi bir risk oluşturuyor. Apple'ın halihazırda Siri'yi güçlendirmek için Google'ın Gemini modellerine ihtiyaç duyması, şirketin yapay zeka yarışında OpenAI karşısında zorlandığını gösteriyor.Yeni cihazın montaj süreçlerinin Luxshare tarafından üstlenilmesi ve pazarın en üst segmentine hitap etmesi bekleniyor.Projenin hayata geçmesiyle birlikte OpenAI, sadece bir yapay zeka modeli üreticisi olmaktan çıkıp küresel bir donanım üreticisine dönüşecek.Analist Kuo, akıllı telefonların öngörülebilir gelecekte en yaygın kullanılan cihaz kategorisi kalacağını belirterek, OpenAI'ın bu pazara girmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. 400 milyonluk satış hedefi, Apple'ın pazar payını doğrudan hedef alan agresif bir büyüme stratejisinin parçası olarak görülüyor.