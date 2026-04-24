Formula 1 Türkiye'ye Dönüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Detayları Paylaşacak

Dünya motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Formula 1, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek programda Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak.Toplantıda, İstanbul Park için yürütülen ihale süreci ve 2026 yılında yarışların yeniden İstanbul'a getirilmesi hedefi kapsamında atılan adımlar ele alınacak.Programa, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'nin de katılması bekleniyor. Domenicali'nin, Türkiye ile kurulan stratejik iş birliğine ve organizasyonun küresel planlarına ilişkin açıklamalarda bulunacağı ifade ediliyor.Tanıtımda, Formula 1'in İstanbul'un marka değerine katkısının yanı sıra turizm ve ekonomi üzerindeki etkisi öne çıkacak.2026 itibarıyla başlaması planlanan yeni anlaşmanın, milyar dolarlık katma değer yaratması ve Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artırması bekleniyor.Programda ayrıca İstanbul Park'ta yapılacak modernizasyon çalışmaları, sosyal alanların yenilenmesi ve Formula 1'in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda uygulanacak 'yeşil etkinlik' projesi dair detayların paylaşılması öngörülüyor.Süreç, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülürken; açıklamaların ardından Türkiye'nin Formula 1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin netleşmesi bekleniyor.Türkiye, 2005-2011 yılları arasında dokuz kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış, ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında yine takvimde yer almıştı.Ülkemiz aynı zamanda 2003-2010 ve 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında olmak üzere 10 kez de WRC yarışına ev sahipliği yaptı.Formula 1, milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratan dev bir endüstri...Tahmini ekonomik getirisi 2.5 milyar doları bulurken, yayın hakları ve sponsorluklardan toplam 3 milyar doların üzerinde gelir elde ediliyor.Bilet ve etkinlik gelirleri 500 milyon doları aşarken, takımların ortalama bütçesi 300 milyon dolar seviyesinde.F1, 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor ve Miami GP gibi etkinlikler, şehir ekonomilerine yüz milyonlarca dolar katkı yapıyor.