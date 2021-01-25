6.5 milyon doz Sinovac koronavirüs aşısı İstanbul'a indi!

Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Türkiye'nin Çin'den satın aldığı inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı.



Aşıları taşıyan Türk Hava Yolları'na ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Yıldız' burun isimli uçak bu sabah saat 06.15'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.



Aktif ısı kontrollü konteyner içerisinde taşınan 6.5 milyon doz inkatif aşı uçaktan görevliler tarafından titizlikle indirildi. Aşılar daha sonra gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı.



İLK PARTİSİ 30 ARALIK'TA GELMİŞTİ



Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac aşısının 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla beraber aşılama başlanmıştı. Aşı uygulama sürecinde sağlık çalışanlarıyla birlikte 85 yaş üstü vatandaşlar da dahil olmak üzere 1 milyon 200 bini aşkın kişiye aşı yapıldı.



AŞI PROGRAMI AKSAMADAN DEVAM EDECEK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümünün pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını belirterek "Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" demişti