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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı'ya seslendi: HDP - PKK yalanlarını yaymayı bırakın gerçeği söyleyin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun her fırsatta terör örgütü PKK'nın uzantısı konumunda bulunan HDP'ye arka çıkan Avrupa'ya Twitter üzerinden ingilizce yaptığı paylaşımlarla seslendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda ortaya çıkan terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer aldığı görüntüleri paylaşarak, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli” ifadelerine yer verdi.

Güncel / 24 Ocak 2021 Pazar 20:13
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı'ya seslendi: HDP - PKK yalanlarını yaymayı bırakın gerçeği söyleyin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun her fırsatta terör örgütü PKK'ya arka çıkan Avrupa'ya Twitter üzerinden ingilizce yaptığı paylaşımlarla seslendi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer vererek, 'Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli' çağrısında bulundu.

PKK İLE HDP ARASINDAKİ İLİŞKİYE YENİ BİR KANIT
Altun, HDP binasında ortaya çıkan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin görüntülerini paylaştı.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu belirten Altun, çocuklar dahil on binlerce canın Suriye ve diğer yerlerdeki kollarıyla birlikte PKK terörünün kurbanı olduğunu ifade etti.

BATI, HDP/PKK YALANLARINI YAYMAYI BIRAKMALI VE GERÇEĞİ SÖYLEMELİ
Fahrettin Altun, PKK'nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurguladı.

Altun, 'Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP'nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli' ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik DevletleriSuriye

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