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Google'ın saltanatı bitiyor! Türkiye telif almak için hamle yapacak

ABD menşeili sanal arama motoru Google, Avrupa Birliği ile uzun süren müzakereler sonucu Fransa ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma gereğince Google artık Fransız basın kuruluşlarının eserlerine kendi platformlarında yer verirse içerik sahiplerine telif ödemek zorunda kalacak. Türkiye yaşanan bu gelişme sonra benzer bir adım için çalışma başlattı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'deki çalışmayla ilgili son durumu anlattı.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 20:56
Google'ın saltanatı bitiyor! Türkiye telif almak için hamle yapacak

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Fransa'dan alınan kararın doğru bir karar olduğunu ve bu kararın Türkiye'de uygulanması gerektiğini ifade etti.

Eraslan, son güllerde WhatsApp'ın dayatmasına yönelik verilen mücadelenin sonuç verdiğini ve WhatsApp'a geri adım attırdığını hatırlatarak, Google ile de bu şekilde mücadele ederek sonuç alabileceğini söyledi.

SALTANAT SONA ERİYOR

Google, yıllarca telif hakkı ödemeden eser sahiplerinin içeriklerini kendi dijital platformlarında kullanıp o içerikler üzerinden kazanç sağladığı o saltanat dönemi Fransa'daki anlaşmayla sona erdi. Peki Türkiye, Fransa'nın Google ile yaptığı anlaşmanın aynısını yapabilir mi? Türkiye içerikler nedeniyle Google'dan telif isteyebilir mi?

Bu sorulara A Haber canlı yayınında konuşan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, şöyle yanıt verdi:

"Ekim ayında sosyal medya yasası çıkardık. Twitter hariç en az 9 tane Facebook dahil sosyal medya şirketi bu düzenlemeye uydu. Türkiye öncelikle yasal düzenleme yaparsa, telif talebinde bulunabilir. Geçen haftalarda Türkiye dijital ortamda milli bir tavır sergilemiş ve istediğini almıştır. Bu konuda da alabilecektir."

Fransa

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