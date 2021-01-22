USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenilen ceza belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 15:08
CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenilen ceza belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkası Suat Özçağdaş, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta bulunan evinin fotoğraflarını çekmişti. Özçağdaş, çektiği görüntüleri partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na attığını ve bu talebi Kaftancıoğlu'nun istediğini söylemişti.

YENİDEN İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek (azmettirme)' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Fahrettin Altun'un Suat Özçağdaş'ı Canan Kaftancıoğlu azmettirdiği için şikayetçi olduğu, şikayet dilekçesinde bu eylemi gerçekleştirdiğine kanıt olarak şüphelinin şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımların gösterildiği yer aldı.

'FOTOĞRAF ÇEKMESİNİ BEN SÖYLEMEDİM'

Şüpheli Canan Kaftancıoğlu, iddianamede yer alan savunmasında ' Suat Özçağdaş'ın siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol ettiği, Suat Özçağdaş'a evin fotoğraflanması yönünde hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fahrettin Altun'un avukatının itirazı üzerine tekrar savcılık tarafından düzenlenen iddianamede şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek (azmettirme)' suçundan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı