CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenilen ceza belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkası Suat Özçağdaş, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta bulunan evinin fotoğraflarını çekmişti. Özçağdaş, çektiği görüntüleri partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na attığını ve bu talebi Kaftancıoğlu'nun istediğini söylemişti.



YENİDEN İDDİANAME DÜZENLENDİ



İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek (azmettirme)' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Fahrettin Altun'un Suat Özçağdaş'ı Canan Kaftancıoğlu azmettirdiği için şikayetçi olduğu, şikayet dilekçesinde bu eylemi gerçekleştirdiğine kanıt olarak şüphelinin şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımların gösterildiği yer aldı.



'FOTOĞRAF ÇEKMESİNİ BEN SÖYLEMEDİM'



Şüpheli Canan Kaftancıoğlu, iddianamede yer alan savunmasında ' Suat Özçağdaş'ın siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol ettiği, Suat Özçağdaş'a evin fotoğraflanması yönünde hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.



6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Fahrettin Altun'un avukatının itirazı üzerine tekrar savcılık tarafından düzenlenen iddianamede şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek (azmettirme)' suçundan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.