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Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kar geri geliyor

Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre, yurdun batı kesimlerinin hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Anadolu'nun genelinde don ve buzlanma devam ederken, yarından itibaren batıda sıcaklıklar 4-5 derece artacak.

Yaşam / 21 Ocak 2021 Perşembe 15:46
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kar geri geliyor

Yeni haftayla birlikte Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların yurdun batısına yağış getirmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar kar yağışına ilişkin bilginin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.

Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

Doğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tahlikesi bulunmaktadır.

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