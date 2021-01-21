USD (Alış - Satış) : 7,44 - 7,45 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

Köylü kılığına girse de SİHA'dan kaçamadı! MİT ve TSK'dan nokta atışı

Terör örgütü PKK'nın Hakurk sorumlusu Serhat Tendürek kod adlı Deniz Demir, köylü kılığına girse de MİT ve TSK'nın anlık istihbarata dayalı SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Demir'in yanında 5 korumasının da öldürüldüğü belirtildi. Aynı zamanda ölen teröristin, PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş ile çekilen fotoğrafı örgüt tarafından paylaşıldı.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 09:59
Köylü kılığına girse de SİHA'dan kaçamadı! MİT ve TSK'dan nokta atışı

Eli kanlı terör örgütü PKK'da Hakurk sorumlusu Serhat Tendürek kod isimli Deniz Demir istihbari operasyon ile hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyonda terörist Tendürek hakkında çok kritik bir son dakika bilgisi ortaya çıktı.



Yüzlerce teröristin silahlı eğitimlerinden sorumlu olan Demir, İHA ve SİHA'lar ile F-16'ları yanıltmak için Kandil bölgesinde bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş yaparken sivil kıyafetlerle silahsız dolaşarak köylü görüntüsü veriyordu. Teröristin yine sivil kıyafetle arazi aracıyla hareket halindeyken öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, teröristin ölümünü iki yıl gizleyen PKK, Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan Nurettin Demirtaş'la birlikte çektiği fotoğraflarını ölüm haberiyle birlikte yayımladı. Sözde Hakurk Eyalet sorumlusu teröristin Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan Nurettin Demirtaş, PKK merkez komite üyesi ve 10 milyonluk kırmızı listede aranan Cemal Şerik ve HDP'li milletvekillerini Kandil'de ağırlayan 'Ronahi Serhat' kod adlı Filiz Duman'la fotoğrafları da ortaya çıktı.



SİHA'lardan kaçamayan PKK'lı terörist Tendürek'in ayrıca Kandil'de bir örgüt kongresinde konuşma yaparken de fotoğrafları yayımlandı.

Selahattin Demirtaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı