Köylü kılığına girse de SİHA'dan kaçamadı! MİT ve TSK'dan nokta atışı

Eli kanlı terör örgütü PKK'da Hakurk sorumlusu Serhat Tendürek kod isimli Deniz Demir istihbari operasyon ile hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyonda terörist Tendürek hakkında çok kritik bir son dakika bilgisi ortaya çıktı.







Yüzlerce teröristin silahlı eğitimlerinden sorumlu olan Demir, İHA ve SİHA'lar ile F-16'ları yanıltmak için Kandil bölgesinde bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş yaparken sivil kıyafetlerle silahsız dolaşarak köylü görüntüsü veriyordu. Teröristin yine sivil kıyafetle arazi aracıyla hareket halindeyken öldürüldüğü ortaya çıktı.



Sabah'ın haberine göre, teröristin ölümünü iki yıl gizleyen PKK, Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan Nurettin Demirtaş'la birlikte çektiği fotoğraflarını ölüm haberiyle birlikte yayımladı. Sözde Hakurk Eyalet sorumlusu teröristin Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan Nurettin Demirtaş, PKK merkez komite üyesi ve 10 milyonluk kırmızı listede aranan Cemal Şerik ve HDP'li milletvekillerini Kandil'de ağırlayan 'Ronahi Serhat' kod adlı Filiz Duman'la fotoğrafları da ortaya çıktı.







SİHA'lardan kaçamayan PKK'lı terörist Tendürek'in ayrıca Kandil'de bir örgüt kongresinde konuşma yaparken de fotoğrafları yayımlandı.



