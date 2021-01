Google kullanıcılar hakkında neler biliyor? Hangi bilgilere erişiyor?

Son günlerde WhatsApp'ın ismi gündemden düşmek bilmiyor. Yenilenen gizlilik sözleşmesi ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağının açıklanmasından sonra, WhatsApp büyük tepki çekti ve birçok kullanıcı bu yüzden alternatif uygulamalara yöneldi. Bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar hangi isimlerin hangi verilere erişebildiğini merak etmeye ve araştırmaya başladı. Google'ın da adı kullanıcılar tarafından bu konuda anılıyor. Dylan Curran isimli bir web geliştiricisi Google'ın erişebildiği ve bildiği bilgilerle ilgili olarak bazı detaylar paylaştı. Curran kendi bilgileri üstünden örnek vererek neler olduğunu mesajlarında belirtti. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara bakalım.



Dylan Curran'ın Twitter'da paylaştığı mesaj dizisi şu şekilde:



Hazır mısınız? İşte Facebook ve Google'ın sahip olduğu tüm veriler!



Kişisel detaylarımızın toplanması, çoğumuzun hayal edebileceğinin çok ötesine geçiyor. Farkında olmadan ne kadar bilginizin Facebook ve Google tarafından saklandığını sizlere göstereceğim. Kendime baktım ve bunu hazırladım.



GOOGLE NEREDE OLDUĞUNUZU BİLİYOR



Google, telefonunuzu her açtığınız zaman konumuzu kaydeder (Tabii konum izni verdiyseniz). Telefonunuzda Google'ı kullanmaya başladığınız ilk günden bu yana nerelere gittiğinizi görebilirsiniz. Zaman çizelgesi olarak Google'da sunuluyor.



İşte burada İrlanda'da son 12 aydır gittiğim her yer var. Bulunduğum yeri, saati, bir önceki yerden diğer yere gitmemin ne kadar sürdüğünü görebiliyorum.



GOOGLE ARADIĞINIZ HER ŞEYİ BİLİYOR



Google arama geçmişini tüm cihazlarda saklıyor. Arama geçmişinizi ve telefon geçmişinizi tek bir cihazdan silseniz bile, diğer cihazlarda kaydedilen veriler olacaktır.



GOOGLE'IN BİR REKLAM PROFİLİ VAR



Google'ın reklam profili bulunuyor. Bulunduğunuz yere, cinsiyetinize, kariyerinize, ilgi alanlarınıza, ilişki durumunuza, gelirinize ve hatta olası ağırlığınıza bağlı olarak Google reklam profili oluşturuyor.



GOOGLE KULLANDIĞINIZ TÜM UYGULAMALARI BİLİYOR



Google kullandığınız her uygulama ve uzantılar hakkındaki bilgileri depoluyor. Uygulamaları ne sıklıkla kullandığınızı, nerede kullandığınızı ve kimlerle etkileşimde olduğunuzu bile biliyor. Yani Facebook'ta kimle konuştuğunuzu, ne zaman uyuduğunuzu bile biliyor.



GOOGLE, YOUTUBE GEÇMİŞİNİZE DE SAHİP



Evet, Google diğerlerinde yaptığı gibi YouTube geçmişini de saklıyor. Neleri izlediğinizi biliyor.



GOOGLE'IN SAHİP OLDUĞU BİLGİLER MİLYONLARCA WORD BELGESİNİ DOLDURUYOR!



Google kullanıcıların tüm verilerini indirme seçeneği sunuyor. Ben kendi verilerimi indirdim. Yaklaşık 5.5 GB boyutunda bir dosyaydı ve yaklaşık 3 milyon Word belgesi vardı.



İndirdiğiniz veriler içinde, yer işaretleriniz, e-postalarınız, Google Drive dosyalarınız, YouTube videolarınız, telefonla çektiğiniz fotoğraflar, satın alma işlemleri, satın aldığınız ürünler var.



Şunu da belirteyim, ayrıca takviminizden, Google Hangout oturumlarından, konum geçmişinizden, satın aldığınız Google kitaplarından, katıldığınız Google gruplarından, oluşturduğunuz web sitelerinden, kullandığınız telefonlardan, paylaştığınız sayfalardan, günde kaç adım yürüdüğünüzden de bilgiler bulunuyor.



FACEBOOK BİLGİLERİNİZ DE BİNLERCE WORD BELGESİ DOLDURUYOR



Google gibi Facebook'ta da verilerinizi indirme seçeneği bulunuyor. Benimkiler kaba 600 MB, aşağı yukarı 400 bin Word belgesi ediyor.



Facebook'un verileri içinde de gönderdiğiniz tüm iletiler, tüm dosyalar, telefonunuzdaki tüm kişiler, sesli mesajlar gibi bilgiler var.



Facebook etiketlerinizden, giriş yaptığınız konuma kadar her şeyi depoluyor



Facebook beğendiğiniz şeylere, sizin ve arkadaşlarınızın nelerden bahsettiğine kadar aslında ilginizi çekebilecek tüm her şeyi saklıyor.



Biraz anlamsız olsa da, Facebook'ta kullandığınız etkiketleri de depoluyor. Etiketleri neden depoladıkları konusunda hiç bir fikrim yok. Şu aşamada şaka gibi duruyor.



Bu arada Facebook'a hangi cihazdan, nereden ve ne zaman giriş yaptığınız da saklanıyor. Ayrıca Facebook hesabınıza bağladığınız tüm uygulamalar da depolanıyor. Mesela benim hangi politik görüşte olduğumu, web ve grafik tasarımla ilgilendiğimi tahmin ettiler.



Bu da ufak bir not olsun. Ekran görüntüsünde Windows 10'un gizlilik seçeneklerini görüyorsunuz. 16 farklı alt seçenek de var. Eğer bilgisayarınızda Windows 10 yüklüyse bu seçenekler varsayılan olaran etkin durumda oluyor.



Google kullanıcılar hakkında neler biliyor? Hangi bilgilere erişiyor?

WEB KAMERANIZA VE MİKROFONUNUZA ERİŞEBİLİRLER



Web kameranıza ve mikrofonunuza herhangi bir zamanda erişebilirler. Topladıkları bilgiler arasında nerede olduğunuz yani konumunuz, hangi uygulamaları yüklediğiniz, e-postalarınız, takviminiz, arama geçmişiniz, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajlar, indirdiğiniz dosyalar, oynadığınız oyunlar, fotoğraflarınız, videolarınız, müzikleriniz, tarama geçmişiniz, hatta dinlediğiniz radyo istasyonları bile yer alıyor.



Tüm bilgilerimi indirdim ve hepsi karşıma çıktı. 90 bin farklı girişe sahip olan arama geçmişi belgem bile var.



Google Takvim uygulamasına eklediğim etkinliklerden hangisine katılıp, ne zaman gittiğim de ortadaydı. Mesela bir röportaj için bir yere gitmişim. Ne zaman gittiğim ve geldiğim gibi detaylar vardı.



GOOGLE SİLDİĞİNİZ İÇERİKLERE DE SAHİP



Bu da benim Google Drive'ım. Sildiğim içeriklerin de olduğunu gördüm. Bunlar arasında aylık bütçem, web siteleri için kodlar, dosyalar ve başkaları da vardı.



GOOGLE NE KADAR EGZERSİZ YAPTIĞINIZI BİLE SAKLIYOR



Bu ekran görüntüsünde ise Google Fit'te yer alan bilgiler bulunuyor. Yürüdüğüm her an kaydedilmiş. Gerçi yaptığım yoga ve ezgersizleri de kaydediyordum. Ancak bu bilgileri sildim ve Google Fit'in izinlerini de iptal ettim.



FOTOĞRAFLARINIZ DA GOOGLE'DA



Burada ise telefonumla çektiğim fotoğraflar var. Yıllara, nerede çekildiğine ve ne zaman çekildiğine göre ayrılmış durumdalar.



GOOGLE E-POSTALARI DA TUTUYOR



Yine kendimden örnek veriyorum. Burada e-postalar var. Benim gönderdiklerim, gönderilenler, sildiğim ve spam sayılanların hepsi buna dahil.



VE DAHASI VAR



Google Etkinliğim altında ise neler neler yer alıyor. Aradığım, ziyaret ettiğim her site her şey burada var. 2009'dan beridir yaptığım Google aramalarımı gördüm. 2008'den beridir aradığım ve izlediğim YouTube videoları bile var.



Bu durum modern çağın en çılgın şeylerinden biri.