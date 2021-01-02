USD (Alış - Satış) : 7,42 - 7,43 EURO (Alış - Satış) : 9,12 - 9,13

İmamoğlu'nun skandalları bitmiyor! .Bir satanist modacı eksikti!

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun modacısı ve aynı zamanda İstanbul Belediyesi'nde işe aldığı Dilara Fındıkoğlu'nun instagram sayfasındaki kareler akıllara durgunluk getirdi. Satinist olduğunu her fırsatta dile getiren Fındıkoğlu ile çalışan İmamoğlu vatandaşın tepkisine neden oldu.

Güncel / 02 Ocak 2021 Cumartesi 14:38
İmamoğlu'nun skandalları bitmiyor! .Bir satanist modacı eksikti!

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, modacı Dilara Findikoglu ile çalışmaya karar verdi. Modacı Findikoglu başkana kendi imzasını taşıyan Satanist Gotik simgeli ters haçlı bir tişört hediye etti.





Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğrafların ardından modacının sayfasına bakıldığında görülen kareler akıllara durgunluk getirdi.

Açıkça çocuk istismar suçu olduğu gözlenen işte o karerler...





loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı