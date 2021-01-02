İmamoğlu'nun skandalları bitmiyor! .Bir satanist modacı eksikti!

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun modacısı ve aynı zamanda İstanbul Belediyesi'nde işe aldığı Dilara Fındıkoğlu'nun instagram sayfasındaki kareler akıllara durgunluk getirdi. Satinist olduğunu her fırsatta dile getiren Fındıkoğlu ile çalışan İmamoğlu vatandaşın tepkisine neden oldu.
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, modacı Dilara Findikoglu ile çalışmaya karar verdi. Modacı Findikoglu başkana kendi imzasını taşıyan Satanist Gotik simgeli ters haçlı bir tişört hediye etti.
Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğrafların ardından modacının sayfasına bakıldığında görülen kareler akıllara durgunluk getirdi.
Açıkça çocuk istismar suçu olduğu gözlenen işte o karerler...