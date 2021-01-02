İmamoğlu'nun skandalları bitmiyor! .Bir satanist modacı eksikti!

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, modacı Dilara Findikoglu ile çalışmaya karar verdi. Modacı Findikoglu başkana kendi imzasını taşıyan Satanist Gotik simgeli ters haçlı bir tişört hediye etti.











Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğrafların ardından modacının sayfasına bakıldığında görülen kareler akıllara durgunluk getirdi.



Açıkça çocuk istismar suçu olduğu gözlenen işte o karerler...











