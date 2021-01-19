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HDPKK'nın şifreli mesajları deşifre oldu!

2015'te HDP Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerin Kobani olaylarını bahane ederek kandırıldığını ve terör örgütüne gönderildiğini söyleyen güvenlik güçlerine teslim olan terörist kirli ittifakı deşifre etti. Terörist A.Z. ifadesinde rgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve "Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?" şeklinde baskı yaptığını anlatan terörist A.Z, "Evet hazırım." dedikten kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP'li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla bir kişiyi arayarak "Kumaş hazır, terziye gönderiyorum." şeklinde şifreli konuştuğunu bildirdi.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 15:40
HDPKK'nın şifreli mesajları deşifre oldu!

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KCK'lı terörist, 2015'te HDP Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce 'Kobani olayları' bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını anlattı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin kış aylarında da aralıksız operasyon düzenlediği bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülme hızla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2021'in ilk 2 haftasında 9 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.



Terör örgütünde yaşanan ayrışmalardan faydalanan ve örgütün baskıcı tutumundan kaçarak 15 Ocak'ta teslim olan terörist A.Z'nin ifadeleri, HDP-PKK iş birliğini gözler önüne serdi.

'KUMAŞ HAZIR, TERZİYE GÖNDERİYORUM'

Terörist A.Z. ifadesinde, 2015'te HDP'nin Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce 'Kobani olayları' bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.



Örgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve 'Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?' şeklinde baskı yaptığını anlatan terörist A.Z, 'Evet hazırım.' dedikten kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP'li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla bir kişiyi arayarak 'Kumaş hazır, terziye gönderiyorum.' şeklinde şifreli konuştuğunu bildirdi.



Terörist A.Z, kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye'de terör örgütüne ait kampta eğitime alındığını belirtti.



TESLİM OLANLARIN SAYISI 874 OLDU

Jandarma ve emniyet birimlerinin 12 bin aileyle yaptıkları görüşme ve Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinin katkısıyla yürütülen ikna çalışmalarında, 2016'dan bugüne kadar 874 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye

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