USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,46 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

ABD tarihi törene savaşa hazırlanır gibi hazırlanıyor!

Dünyanın gözlerinin çevrildiği ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Başkan Joe Biden'ın görev teslim töreni hazırlıkları sürüyor. ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıklar devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Binlerce Ulusal Muhafız’ın devir teslim töreninde görev alması beklenirken, Acworth kentinden hareket eden 117 askeri aracı taşıyan tren, Georgia eyaletinden geçerken görüntülendi.

Dünya / 19 Ocak 2021 Salı 23:10
ABD tarihi törene savaşa hazırlanır gibi hazırlanıyor!

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden görevi devralıyor. 20 Ocak'ta yapılacak devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıkların devam ettiği bildirildi. ABD medyası, binlerce Ulusal Muhafız'ın güvenlik gerekçesiyle törende hazır bulunacağını duyurdu.

ORDU SEKRETERİ MCCARTHY: 21 BİN ULUSAL MUHAFIZ YETKİLENDİRİLDİ

ABD Ulusal Muhafız Bürosu Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, ülkenin dört bir yanından 21 bin Ulusal Muhafız'ın devir teslim töreni için yetkilendirildiğini açıkladı. Ulusal Muhafızların güvenlik güçlerine destek olarak görev alacakları ifade edildi.

117 ASKERİ ARAÇ WASHİNGTON'A SEVK EDİLDİ

Devir teslim töreninde güvenliği sağlamak amacıyla, Acworth kentinden hareket eden 117 askeri aracı taşıyan tren, Georgia eyaletinden geçerken görüntülendi.

TRUMP İÇİN ASKERİ VEDA TÖRENİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Biden'ın göreve başlamasından hemen önceki gün başkent Washington'dan ayrılmak ve 20 Ocak sabahı Andrews Askeri Üssü'ndeki veda etkinliğiyle görevi bırakmak istediği öne sürüldü. USA Today'in haberine göre, Trump buradan Air Force One isimli başkanlık uçağına binerek Florida'da kendisine ait Mar-a Lago tesislerine giderek görevini tamamlamak istiyor. New York Times gazetesi ise askeri üste düzenlenmesi planlanan etkinlikte kırmızı halıyla bir askeri bandonun da yer alabileceğini aktardı.

6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı. Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı. Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı