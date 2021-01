Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'ndaki çalışmalara ilişkin Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'ndan bilgi aldı.



Karayolları çalışanlarıyla sohbet eden Karaismailoğlu, tünel ve otoyolun kameralarla izlendiği bölümde gazetecilere yaptığı açıklamada, arzu ettikleri kar yağışının iki gündür ülke genelinde etkili olduğunu belirtti.



CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ



Edirne'den Hakkari'ye çoğu ilde kar yağışı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara, hava ve demir yollarını açık tutmak için canla başla çalışıyoruz. Tabii burada en büyük iş, Karayolları Genel Müdürlüğüne düşüyor. 12 bin personel ve 13 bine yakın aracımızla ülkemizin her bir noktasında yolları güvenli şekilde açık tutmak için çalışan özverili ekibimiz var. Bütün milletim adına onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"ARKADAŞLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDELER"



Karaismailoğlu, kara yollarında Türkiye genelinde 400 merkezin bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:



"68 bin kilometre uzunluğundaki yollarımız anlık olarak izlenmekte ve buradaki duruma göre müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri konusunda büyük özverili çalışma var. Sadece dün Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle sıkıntı yaşadık. Kışa uygun olmayan lastiklerle hareket eden tırların meydana getirdiği bir kaza. Onun dışında ülke genelinde çok ciddi durum yok, iş kontrol altımızda."



"BÜTÜN HAVALİMANLARIMIZI VE PİSTLERİMİZİ AÇIK TUTUP ULAŞIMI SAĞLIYORUZ"



Havalimanlarında da yoğun çalışma yürütüldüğünü bildiren Adil Karaismailoğlu, "Bütün havalimanlarımızı ve pistlerimizi açık tutup ulaşımı sağlıyoruz. Yine demir yollarında da bütün tedbirlerimizi aldık. Kışla mücadele ekiplerimiz demir yollarını açık tutmak için çalışıyor. Şu an için kara, hava ve demir yolu açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız teyakkuz halindeler, herhangi bir olumsuz duruma karşı müdahale ediyorlar" dedi.



Kar ve tipinin yoğun olduğu saatlerde yola çıkılmamasını tavsiye eden Karaismailoğlu, can güvenliği için araçlarda mutlaka zincir bulundurulması gerektiğini kaydetti.



Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karayolları personeline çorba ikram etti.