Bölgede gerilim yükseliyor! Bombardıman uçakları tek tek havalandı!

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçaklarının Ortadoğu semalarında son günlerde gerçekleştirdiği uçuşlar dikkat çekiyor.



ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, artan uçular, bölgede savunma niteliğindeki bir pozisyon alma amacı güdüyor.



CENTCOM, uçuşları "hazır bulunma devriyesi" olarak niteledi.



ABD savaş uçakları geçtiğimiz gün de İsrail semalarında uçuş gerçekleştirmişti.



Güvenlik uzmanları ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son günlerinde İran'a yönelik bir saldırı başlatabileceğini öne sürüyor.



ABD ordusunun son günlerde artırdığı uçuşların bu doğrultuda değerlendirilebileceği ifade ediliyor.



Trump, görevi 20 Ocak'ta yeni başkan seçilen Joe Biden'a bırakacak.