Avrupa kanalı Euronews terörist Selahattin Demirtaş'ın eşiyle röportaj yaptı!

Euronews, masum sivillerin ölümüne neden olduğu için 4 yılı aşkın süredir cezaevinde olan PKK destekçisi ve aynı zamanda HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tekrar gündeme taşıdı.



Terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye insan, lojistik, para ve siyasi destek veren Avrupa, Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor.



Diyarbakır'da 37 sivilin öldürüldüğü 761 kişinin yaralandığı terör olaylarının azmettiricisi Demirtaş'ın çıkması için her türlü imkanı seferber eden Avrupa, İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) marifetiyle tutukluğunun 22 Aralık 2020'de son bulmasını istemişti.



Türk yargısı da Avrupa'nın iki yüzlü kararını ciddiye almayarak, içişlerine karışmasını engelledi. 30 Aralık 2020'de dd hakkındaki iddianame kabul edildi.



2014'te Yasin Börü gibi Diyarbakır'daki çoğu sivilin terör örgütü militanları vücudu parçalanarak, yakılarak öldürülmesi Türkiye'deki büyük infial uyandırmıştı.



Euronews'in çanak tuttuğu Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ın terörist olmadığını savundu. FETÖ ve PKK'nın kara propaganasını dillendirerek yanlış bilgiler verip Türk mahkemelerini kötüledi.



İşte Başak Demirtaş'ın yanlış bilgiler verdiği açıklamalarından öne çıkanlar;



SIRTINI TERÖR ÖRGÜTÜNE YASLAYAN FİGEN YÜKSEKDAĞ DETAYI



"Tarihe Selahattin Demirtaş kararı olarak geçmiş olabilir ama aynı zaman da Figen Yüksekdağ kararı ya da haksız yere tutulan gazetecilerin kararı. Yani sadece HDP'lilerle ilgili bir karar da değil. Çünkü Türkiye'de haksız yere tutuklanan ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan bir çok insan var.



KOCASININ TERÖRİST OLMADIĞINI DÜNYA BİLİYORMUŞ!



AİHM kararıyla Selahattin ve arkadaşlarının terörist olmadığını bütün dünya biliyor.



AİHM, siz bu insanları konuşmalarından ve siyasi faaliyetlerinden dolayı cezaevinde tuttunuz diyor.



"İKTİDARINIZ İÇİN KEYFİ TUTUYORSUNUZ" PROPAGANDASI



Siz bu insanları kendi iktidarınız için keyfi bir şekilde tutukladınız ve cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz.



LA FONTANE'DEN MASALLAR....



Siz eğer tam demokratik bir ülkede herkesin eşit, adil ve kardeşçe yaşamasını istiyorsanız ve bu yönde bir mücadele yürütüyorsanız hele de Kürtseniz her zaman bir bedeli oluyor.



KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NUN EŞİYLE MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI...



Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile gerçekleşen görüşme tamamiyle insani temeldeydi. Hatta yeni görüşmeler için de sözleştik. Ama fazla abartıldı ya da farklı yerlere çekildi. Toplumda siyasetin dili çok kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı olduğu için farklı siyasi düşüncelerden üç kişinin bir araya gelip sohbet etmesi yadırgandı."



DEMİRTAŞ'IN HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME NE?



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, kapsamında terör suçlarından tutuklu HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.



İddianamede, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi. Kaynak : Takvim