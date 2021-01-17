Mücahit Birinci'den canlı yayında Ayasofya tepkisi

TV100 ekranlarında Hande Aydemir'in konuğu olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker
, korona salgını konusunda Ayasofya açılışını suçlayınca Avukat Mücahit Birinci'nin sözlerine Bakan Soylu'nun mecliste verdiği meşhur tepki ile yanıt verdi ve canlı yayında 'oh' çekti. İşte o diyaloglar...
Mücahit Birinci: İBB'nin yapması gereken sahada Covid mücadelesi vermektir.
Cem Toker
: 350 bin kişiyi Ayasofya'ya Büyükşehir çağırmadı. Umreye göndermeyin denilirken, İBB göndermedi. Liglerin tatil edilmemesinde büyükşehir sorumlu değildi.
Mücahit Birinci: Ayasofya'yı açtık oh.