Yüz binlerce vatandaşa ödenen ücrete zam!

Hükümet işçi ve işvereni koruma adımlarını sürdürüyor. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararıyla istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, artışın bu ay itibarıyla geçerli olduğunu belirterek, istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019- 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti.



Ocakta engelliler, devlet korumasından yararlanmış gençler, şehit yakını ve gazilerin ataması da yapılacak. Atama yapılacak 2.140 kadro için engellilerin tercih işlemleri dün başladı.



Ayrıca birçok vatandaşa kış aylarında yapılacak olan diğer bir kalem destek de sürecek. İşte alınan kararlar ve 2021 yılında da zamlanarak devam edecek olan devlet destekleri.



TERCİH VE BAŞVURUDA SON GÜN 19 OCAK



Bakanlık koordinasyonunda ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov. tr adresinden 19 Ocak saat 23.59'a kadar yapabilecek.



KÖMÜR YARDIMI BU YIL DA SÜRÜYOR



Dİğer yandan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek. Aile başı kömür miktarı ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.



AİLELERİYLE BİRLİKTE 7 MİLYONA YAKIN İNSAN



Hükümetin destek süresini uzattığı ve ücretine zam yaptığı nakti desteklere ilişkin bilgiler şu şekilde; Toplam 2.3 milyon vatandaşın faydalandığı aileleriyle birlikte 7 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi destek ücreti yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıkarıldı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu.

