USD (Alış - Satış) : 7,43 - 7,44 EURO (Alış - Satış) : 9,06 - 9,07

İttifakta yeni kriz! Birbirlerine girdiler...

Yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti yerel yönetimlerde adeta dağılmanın eşiğine geldi. Son günlerde sürekli olarak tartışmalarla anılan CHP’li Bolu Belediyesi’nde İYİ Partili 3 meclis üyesi Başkan Tanju Özcan’ın 130 milyon liralık borçlanma yetkisine ret oyu kullandı. Duruma sinirlenen Özcan, “Yolları ayırmakta doğru yapmışız” dedi.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 09:32
İttifakta yeni kriz! Birbirlerine girdiler...

Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı. Çanakkale Belediye Meclisi'nde CHP'li başkan ve İYİ Parti'li meclis üyesi arasında yaşanan tartışmanın bir benzeri de Bolu'da yaşandı.

İYİ Parti'li Belediye Meclisi üyelerinden Mansur Şen, Hasan Hakan Alpaslan ve Suat Orhan, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın Dağkent'te yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi için talep ettiği 130 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisine ret oyu kullandı. Bu duruma sinirlenen CHP'li Başkan, daha önce görevden aldığı İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mansur Şen'e 'Yolları ayırmakta doğru yapmışız' dedi.



'EŞ BAŞKANLIK' KARIŞTIRDI

Özcan, İYİ Parti'nin kendisi ile eşbaşkanlık pazarlığı yaptığını, yollarının bu nedenle ayrıldığını söyledi. Meclis oturumunda konuşan Başkan Özcan konuşmasının devamında ise çok kritik sözler sarfetti.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İYİ Parti'nin kendisiyle eş başkanlık pazarlığı yaptığını ilk kez dile getiren Özcan, 'Meselenin ne olduğunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz. Mesele eş başkanlık talebi. Eş başkanlık sistemi bize göre değil. Bu HDP'ye göre bir sistem' diye konuştu.



İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Başkan Özcan'ın 'eşbaşkanlık' sözlerine İYİ Parti cephesinden tepki geldi.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 'Ülke genelinde omuz omuza Millet İttifakı olarak sürdürülen siyasi bütünlük, ilimizde Tanju Özcan tarafından sanırım istenmemektedir. Kullandığı ifadelerden ve tutumdan böyle bir sonuç seziyoruz. Genel Başkanımızın Sayın Meral Akşener'in hayatının her döneminde mücadele ettiği ve bizim parti olarak kesinlikle karşı olduğumuz hain PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin yönetim anlayışı ile yan yana düşündürecek bir siyasi yöntemi teklif ettiğimiz yönündeki iddia en hafif haliyle gaflete ve delalete düşmektir. Kimse bu hadde sahip değildir. Eşbaşkanlık benzetmesi Tanju Özcan'a yakışmamıştır, sözlerini geri alarak partimizden ve arkadaşlarımızdan özür dilemelidir' dedi.

Meral AkşenerTanju Özcan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı