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ABD sevdalısı firarı Can Dündar'ın tek derdi Türkiye düşmanlığı!

MİT TIR'ları davasından yargılanan firari sanık Can Dündar, bir radyoda PKK davasından tutuklu Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabını seslendirdi.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 23:34
ABD sevdalısı firarı Can Dündar'ın tek derdi Türkiye düşmanlığı!

MİT TIR'ları davasından yargılanan firari sanık Can Dündar "Siyasi ve askeri casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası aldı. Firari sanık, PKK soruşturması kapsamında bir diğer tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın ikinci öykü kitabı 'Devra'ın 8. bölümünü bir radyoda seslendirdi.

6-8 Ekim olaylarının faili olarak da bilinen Selahattin Demirtaş'ın öykü kitabının bölümlerini devamlı seslendiren Can Dündar, 50 vatandaşın ölümünden sorumlu olarak tutuklu bulunan Demirtaş'ın öykü kitabının bölümlerini okuduğu anları sosyal medya uygulaması Twitter'da da paylaştı.

Son dakika: Can Dündar’a MİT TIR’ları davasında 25 yıl 30 ay hapis cezası
Can Dündar, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör değişikliğini bahane ederek kalkışma çıkarmaya çalışan birçoğu terör örgütleri ile iltisaklı çıkan eylemcilere de destek vermişti.

Selahattin DemirtaşCan Dündar

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