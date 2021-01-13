CHP'li vekilden terörist Demirtaş'a ziyaret!

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için yaptıkları çağrıların yanında, CHP'li vekiller Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etmeye devam ediyor.



AİHM'nin kararı sonrası, CHP'li vekiller Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, Demirtaş'ı ziyarete gitmişti. Son olarak ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu Edirne'ye giderek Demirtaş ile görüştü.





