Herkes bu patronu konuşuyor... İşçilerini milyoner yaptı!

İngiltere'de bir teknoloji firmasının kurucusu olan kurucusu Matt Moulding, işçilerini milyoner yaptı. Matt Moulding, Yöneticilerden sekreterlere kadar değişen bir gruba dağıttığı hisse senetleri sayesinde çalışanlarının bu kazançtan büyük bir pay almasını sağladı.İşte son dakika haberin detayları...



Manchester merkezli The Hut Group'un kurucusu Matt Moulding, son 10 yılda yaklaşık 430 çalışanına ücretsiz hisse senedi dağıttı. Yöneticilerden sekreterlere kadar değişen bir gruba dağıttığı bu hisse senetleri sayesinde çalışanlarının bu kazançtan büyük bir pay almasını sağladı. Büyük bir yükseliş yaşayan bu İngiliz firmasında çalışan şanslı işçiler, patronlarının da söylediği gibi 1 milyar pound değerinde kaynağı paylaştı.



HEDİYE OLARAK VERDİ



Manchester merkezli The Hut Group'un kurucusu Matt Moulding, son 10 yılda yaklaşık 430 çalışanın ücretsiz hisse senedi aldığını söyledi. Mirror'a verdiği röportajda İngiliz tarihindeki diğer şirketlerden daha fazla milyoner yarattığını açıklayan Matt Moulding, bu paylaşımların tamamen hediye olduğunu ve hiç kimsenin hiçbir ücret ödemek zorun kalmadığını, bu sayede birçok yaşamı değiştirdiklerini de sözlerine ekledi.







175 MİLYON POUNDU HENÜZ DAĞITILMADI



Bu yüksek miktarın yöneticilerinden sekreterlere ve depo yöneticilerine kadar paylaşıldığı bilinenler arasında. Hisselerin paylaşımlarının zaten şirketteki 74 işçiyi milyonerlere dönüştürdüğünü söyleyen patron, bu sayının personel için ayrılan yaklaşık 1 milyar poundluk hisse senedinin yaklaşık 175 milyon poundunun henüz dağıtılmadığı için artacağını da belirtti.

