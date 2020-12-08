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Katar yaygarası boşuna değil! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda kasım ayında net 1 milyar dolarlık alım yapan yabancı yatırımcı, böylece bu yılın en güçlü performansını sergiledi. BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle kasımda Türk lirası bazında yüzde 15,39, dolar bazında ise yüzde 23 değer kazandı.

Ekonomi / 08 Aralık 2020 Salı 13:25
Katar yaygarası boşuna değil! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi

Borsa İstanbul'da yıl başından bu yana genel olarak satış tarafında olan yabancı yatırımcılar, kasımda bu satışların 1 milyar dolarlık kısmını geri aldı. Kasımdaki net 1 milyar dolarlık alıma karşın yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki net satışları 5,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle kasımda Türk lirası bazında yüzde 15,39, dolar bazında ise yüzde 23 değer kazandı.

Kasımda değişen ekonomi yönetiminin ardından gündeme gelen 'ekonomide yeni dönem' açıklamaları, pay piyasalarında hem yabancı yatırımcı ilgisini hem de BIST 100 endeksinde rekorları beraberinde getirdi.

BIST 100 endeksi kasımda 1.351,65 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.283,58 puandan kapanış yaparak aylık kapanış rekorunu da kırdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve hükümetlerin salgının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlayacak teşvik adımlarının küresel ölçekte risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını bildirdi.

Uluslararası yatırımcıların artan risk iştahından payını alan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin, kasım ayı boyunca pozitif bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, endeksin dolar bazında halen tarihi düşük seviyelerinde olduğunu vurguladı.

Analistler, BIST 100 endeksinin 1,7 dolar seviyelerinde olduğunu anımsatarak, bu yıl başında 2 doların üzerini gören endekste tarihi zirvenin ise 5 dolar seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

YABANCILARIN KASIMDA BANKA HİSSELERİNE İLGİSİNİN ARTTIĞI GÖRÜLDÜ

Garanti Bankası, 366,2 milyon dolarla kasımda yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptığı pay piyasaları sıralamasında ise Turkcell, 118,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti Bankası'nı, 118,9 milyon dolar ile Akbank, 115 milyon dolar ile Tüpraş, 92,3 milyon dolar ile Koç Holding ve 69,1 milyon dolar ile Türk Hava Yolları izledi.

Yabancı yatırımcılar tarafından Turkcell'in ardından kasımda en fazla satışı yapılan hisse senetleri ise 28,5 milyon dolar ile Migros, 23,3 milyon dolar ile Koza Altın, 16,8 milyon dolar ile Anadolu Efes ve 14,2 milyon dolar ile Ülker Bisküvi oldu.

Analistler, yabancı yatırımcıların kasım ayı işlemlerine bakıldığında banka hisselerinin ağırlıkta olduğunun görüldüğünü kaydetti.

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