Türker Akıncı Fenomen programı Ne Var Ne Yok'u Cüneyt Özdemir'e anlattı!

Beyaz Gazete Haber Müdürü Türker Akıncı, Cüneyt Özdemir'in youtube kanalına konuk oldu. Akıncı konuk olduğu programda, yapımcısı ve sunucusu olduğu Beyaz TV'nin fenomen programı Ne Var Ne Yok'u anlattı.



GEÇEN SENE YAPTIĞIMIZ PROGRAMLARA HAYAL ÜRÜNÜ DİYENLER ŞİMDİ NEREDEN BİLDİNİZ DİYOR?



Bir süredir gündemden düşmeyen Ne Var Ne Yok sosyal medyada da fenomen haline geldi. Programda ses getiren konu ve konuklarda olunca, sosyal medyada program zaman zaman lince maruz kalıyordu. Akıncı, konuyla ilgili Cüneyt Özdemir'e, 'Biz geçtiğimiz senelerde virüsleri konuşurken, herkes bize öyle şey mi olur diyordu. Şimdi koronavirüs patlayınca nerden tahmin edebildiniz diyorlar. Bizimkisi, gelecekte yaşanabilecek olaylarla ilgili bir öngörü' ifadelerini kullandı.











