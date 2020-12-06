USD (Alış - Satış) : 7,78 - 7,79 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Yılmaz Özdil yine hakaretler yağdırdı! Aşı üzerinden nefret kustu...

Sözcü Gazetesi'nin "Atatürk vurguncusu" olarak bilinen yazarı Yılmaz Özdil yine bir skandala imza attı. Koronavirüs sürecini şu ana kadar iyi şekilde yöneten Türkiye'ye nefret kusan Özdil, Türkiye'nin verdiği 50 milyon dozluk aşı siparişini görmezden gelerek "öngörüsüzlük" olarak nitelendirdi.

Güncel / 06 Aralık 2020 Pazar 12:39
Yılmaz Özdil yine hakaretler yağdırdı! Aşı üzerinden nefret kustu...

Atatürk üzerinden yaptığı duygu sömürüsü ile milyonları cebe koyan, bir kitabı 2500 liraya satarak adeta 'keriz silkeleyen' Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'ye bir kez daha nefret kustu. Devlet düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren Özdil, Türkiye'nin başından beri iyi yönettiği koronavirüs süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarla 'bu kadarına da pes' dedirtti.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takdir edilen ve adeta dünyaya örnek olan salgın yönetimini akılalmaz bir şekilde eleştiren Özdil, Çin'den ve Almanya'da verilen milyonlarca aşı siparişini görmezden gelerek hakaretler yağdırdı. Katıldığı bir programda aşı ile ilgili konuşan Özdil, Türkiye'ye yönelik olarak; 'Bana 'vatan haini, defol, Almanya'ya git' diyorlar. Şimdi Almanya'dan aşıyı para da versen alamıyorsun. Çünkü neden? Öngörüsüz, vizyonsuz, ilkel, cahil davranırsan olacağı bu. Tarikat, cemaat, zır cahil yönetiminin, koalisyonunun Türkiye'yi getirdiği nokta işte bu.' dedi.

Almanya

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı