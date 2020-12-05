YÖK Başkanı Saraç'tan son dakika açıklaması!

Türkiye'nin küresel alanda yükseköğretimde bir çekim merkezi olma yolunda her geçen yıl konumunu daha da güçlendirdiğini anlatan Saraç, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı kendisine hedef olarak belirleyen Türkiye, bu hedefine ilk olarak yükseköğretim alanında ulaştı. 2014 yılında 48 bin 183 olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2018'de iki buçuk katı artarak 125 bin 138'e yükseldi ve Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer aldı. " diye konuştu.



PANDEMİYE RAĞMEN HEDEF YÜKSEK



2014 yılında toplam 4 milyon 495 bin 697 uluslararası öğrencinin %1.07'si Türkiye'de eğitim görürken, 2018'de bu oranın 5 milyon 571 bin 402 uluslararası öğrencide %2.24'e yükseldiğini kaydeden Saraç, şu açıklamalarda bulundu:



“Uluslararası öğrenci sayısının 125 bin 138'e yükselmesiyle, dünyadaki toplam uluslararası öğrenci havuzundan Türkiye'nin payı, Yeni YÖK'ün ilk dört yılında, yüzde 110 arttı. UNESCO'nun yükseköğretim alanındaki verileri, 2-3 yıl geriden geliyor. 2018 yılı verileri yeni açıklandı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yükselişini sürdürerek ilk 10 ülke içinde daha da üst basamaklara çıkacağını göreceğimize inanıyoruz. Çünkü 2019’da 154 bin 505 olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı bugün itibari ile 200 bini aşmış bulunmaktadır. 2021 yılında ise bu rakamın pandemi koşullarına rağmen, aldığımız çeşitli kararlar, düzenlediğimiz sanal fuarlar, diğer tanıtım faaliyetleri ve en önemlisi iyi bir ekip çalışmasıyla 220 bini geçmesini hedefliyoruz. Kamuoyu önünde beyan ettiğimiz diğer hedeflere nasıl ulaştıysak, inşallah bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyoruz. Böylece Türkiye daha üst sıralara çıkarak, dünya genelindeki uluslararası öğrencilerden aldığı payı daha da artırmış olacak."



Saraç, daha sonra şunları ifade etti:



“Yeni YÖK, yükseköğretime ilişkin parlak ve sofistike söylemler, ileriye yönelik tasarımlar, retoriği yüksek taslaklar, entelektüel paylaşımlar yapma yerine ortaya koyduğu icraaatlar, hayata geçirdiği projeler ile yol almaktadır. Hedef odaklı uluslararasılaşma projesi de böyle bir proje. Yeni YÖK'ün bu projesinin başarısı gören gözler için net ve çok açık. Bu başarı uluslarası düzeyde de artık tescillenmiştir.



Bu başarının altında Yeni YÖK'ün; teferruat ile uğraşmayı terkederek yetki devri süreçlerini başlatması, mevcut yasalardan şikayet etme acziyetine düşme yerine mevzuatın imkanlarını akılcı bir tarzda kullanması, güçlü koordinasyon-esnek yönetim tarzı ile “ulusal ve uluslararası boyutlarda yükseköğretim politikaları üretip uygulayarak bilim hayatımızı ve üniversite sistemini tedrici bir şekilde yeniden yapılandırması yatmaktadır. Artık Yeni YÖK'e yapılan eleştirilerin odağı üniversitelere niye müdahale etmediği yönündedir. Bununla birlikte yetki devri, yerinden yönetim ve karar alma süreçlerine ağırlık verilmesi şeklindeki düşüncemizin doğru olduğuna inanıyoruz ve bunu sürdüreceğiz. Diğer taraftan bilimsel eleştiri adına YÖK'ün 40 sene önceki kurulduğu zamanki şartların ve o darbe sürecinde yaptığı yanlış uygulamaların dile getirilmesi ve Yeni YÖK olarak ortaya koyduğumuz yönetim şeklimizin ve projelerimizin gözardı edilmeye çabalanması gibi ucube bir yaklaşım yerine kamu yararını önceleyen projelerimizin daha geliştirilmesi yönündeki yapıcı eleştiri ve önerilerin bizlere daha iyiyi ve güzeli yakalama fırsatı vereceğine inanıyoruz. Yükseköğretimin toplumsal bir uzlaşı alanı olması gerekmektedir ve bunun için çalışıyoruz.



Son alarak, Türk yükseköğretimi planlamalarımıza uygun bir şekilde, tedrici bir surette tekamül çizgisini sürdürmektedir. Unesco'nun raporu da bunu göstermektedir.​



