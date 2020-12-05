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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı

Son dakika haberine göre, PKK'lının itirafı müteahhitlik yapan postacıyı ele verdi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:34
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı

PKK'lının itirafı müteahhitlik yapan postacıyı ele verdi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı. Uyuyan hücrelerde talimat bekleyen 147 isim deşifre oldu.

20 YILLIK ARŞİV ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Terörle mücadele gerek yurt içinde gerek yurt dışında aralıksız devam ediyor. Diyarbakır Lice ilçe kırsalında bir operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonda PKK'nın 20 yıllık bir arşivi ele geçirilmişti. Arşivden elde edilen görüntülerle birlikte geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Kasım tarihinde bir operasyon yapıldı.



TUTUKLANDI

Operasyonda Murat Karayılan, Cemil Bayık ve PKK'nın hendek planlayıcıs Sabri Başkale kod adlı Fethi Şarlatan'ın talimatlarını Kandil'den Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kırsalda PKK'lılara getiren 1 terörist Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan terörist mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Karayılan

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