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'Telefonlarımız dinleniyor' diyen Kılıçdaroğlu'na Soylu'dan sert yanıt: İftiradır, büthandır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Telefonlarımız dinleniyor' iddiasına yanıt verdi. Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur." dedi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmasını istedi.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:02
'Telefonlarımız dinleniyor' diyen Kılıçdaroğlu'na Soylu'dan sert yanıt: İftiradır, büthandır

CHP Genel Başkanı, ABD tarafından fonlanan T24'ün canlı yayınında, kendisi ve ailesinin telefonlarının dinlendiğini, tehditler aldıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Soylu, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.' dedi.



BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT: HAYAL ÜRÜNÜ

Soylu, Twitter'daki hesabından yayınladığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur.

Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır.
İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

NE OLMUŞTU?

CHP yandaşı haberleri ile bilinen ve ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkan T24'ün canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölüm tehditleri aldığını ifade ederek, 'Telefonlarımın dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum. Korumalar var. Ama ciddi bir tehdit var. Bu bizi korkutmaz. CHP'de bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok' demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu

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