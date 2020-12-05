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Kılıçdaroğlu partideki sapıklığa yine sessiz kaldı!

Türkiye bugünlerde CHP'deki taciz skandallarını konuşuyor. Her kesimden rezalete eleştiri ve tepki yağarken, bir tek CHP yönetimi sessizliğini koruyor. Taciz rezaletinin yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kollarınca düzenlenen 'Yaşamhak Projesi' tanıtımında konuştu. Kılıçdaroğlu, kadınlara vaatler sundu, övgüler dizdi, çağrıda bulundu. Ancak bir kelime olsun, taciz skandalına değinmedi.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:49
Kılıçdaroğlu partideki sapıklığa yine sessiz kaldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları tarafından tertip edilen 'Yaşamhak Projesi' tanıtım törenine katıldı. Türkiye'yi sarsan taciz skandalı ile ilgili tek kelime etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kadınlara seslendiği bu programda tacizcilere tepki göstermesi beklendi. Konuşmasında sık sık kadınlara övgüler yağdıran, vaatler sunan, siyasette kadının rolünün pekişmesini istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partisindeki rezaletlere ilişkin tek bir yorum dahi yapmadı.

KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kılıçdaroğlu, 'İki şey istiyorum.' diyerek kadınlara seslendi, 'Bir, siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Siyasette söz sahibi olmak istiyorum diyeceksiniz. Kabul etmeyenlere asla oy vermeyeceğiz diye sokaklara çıkacaksınız yeri geldiğinde, yeri geldiğinde toplantılarda söyleyeceksiniz. İki, 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz diyeceksiniz' dedi.

'BEN SİZİN HAKKINIZI SAVUNUYORUM'

'Bütün kadın kardeşlerimden bir beklentim var.' diyen Kılıçdaroğlu, taciz konusunda sessizliğini sürdürürken, 'Ben sizin hakkınızı savunuyorum.' ifadeleri ile dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Siyasette daha çok görünür olmanızı istiyorum. İlk şey siyasi partiler yasasının değişmesi için çaba harcamaktır.

Diyeceksiniz ki, ister Hakkari'de, ister Edirne'de olun, siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasını getiren partiye biz oy vereceğiz. Karşı çıkan partiye de hep beraber karşı duracağız.

'GÜCÜNÜZÜN FARKINDA OLUN'

Kadınlara övgüler yağdıran Kılıçdaroğlu, konuyu bir türlü partisinde yaşanan taciz olaylarına getirmedi.

Kılıçdaroğlu, kadınların olağanüstü bir güce sahip olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

Gücünüzün farkında olun, olağanüstü bir gücünüz var. Kadınlar birleştikleri takdirde istedikleri her şeyi siyasi otoriteye kabul ettirebilirler.

306 kadın örgütü var. Aynı düşüncemi 306 kadın örgütüne de söyledim. Hakkınızdan söz edeceksiniz. Elinizden alınan hakların iadesini isteyeceksiniz. Karadenizli kadının nasıl çalıştığını biliyoruz. Neden siyasette daha az yeri var. Bu mücadelenin verilmesi lazım.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU TACİZ SKANDALINI KADINLAR İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA DA YOK SAYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu konuların başında gelen taciz skandalını görmezden geldi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında partisindeki taciz skandallarına tek bir satır bile yorum yapmaması, sessizliğini sürdürerek olayı görmezden gelmesi tepki çekti.

Kılıçdaroğlu ve yönetiminin kadına yönelik parti içindeki taciz ve tecavüz olaylarına ne zaman yorum yapacağı ise merak konusu...

Kemal Kılıçdaroğlu

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