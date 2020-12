Can Dündar’ın avukatlarından davayı uzatma çabası: Hakimleri reddettiler

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada Can Dündar'ın avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve MİT Müsteşarlığı avukatları hazır bulundu.



DAVANIN DURDURULMASINI İSTEDİLER



Can Dündar'ın avukatları, Yargıtay'ın bozma ilamında Dündar hakkında öngörülen ceza miktarının eskisine daha ağır olacağı için bozma ilamına karşı Dündar'ın ifadesi alınmadan yargılamaya devam edilemeyeceğini iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, talebi reddetti. Heyet, Dündar'ın ilk yargılamada da aynı suçlardan yargılandığını ve savcılığın aynı suçlardan ceza istediğini, Dündar'ın da bu suçlardan daha önce savunmasının alındığını vurguladı. Heyet, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı ise Dündar'ın avukatlarının beyanda bulunduğunu belirterek, yargılamaya devam edilmesine engel bir durum olmadığına karar verdi.



DAVA DURMAYINCA HAKİMLERİ REDDETTİLER



Can Dündar'ın avukatları ise bu kez reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi de reddetti. Heyet, dosyanın geldiği aşamayı göz önüne alarak, bu talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğuna karar verdi. Duruşma 23 Aralık'a ertelendi.



YARGIDAN KAÇTI, MALLARINA EL KONULDU



Mahkeme 6 Mayıs 2016'da o dönem Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Can Dündar'ı 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 9 Mart 2018'de mahkemenin bu kararını bozarak, Dündar'a 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan ceza verilmesini istemişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme 17 Eylül'de, ülkeye dönmesi için Dündar'a gazete ilanıyla çağrı yapmış, bu süre içinde teslim olmayınca da Türkiye'deki mallarına el konulması kararı verilmişti. Dündar yeniden yapılan yargılama sürecinde mahkemenin hiçbir tebligatına cevap vermeyip, ifadeye de gelmeyince hakkında gıyabi tutuklama kararı da alınmış, kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapılmıştı. 14 Ekim'de yapılan bir önceki duruşmada ise Cumhuriyet savcısı, Can Dündar'ın 'siyasal ve askeri casusluk' ile 'FETÖ'ye yardım' suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.