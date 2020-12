Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:



KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET DAVASI



"Her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içinde tabi ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi gerekir, bunu bilmesi lazım.



TACİZ SKANDALI



CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. İstikametini kaybetmiştir.



AŞI KONUSU



Çeşitlilik var. Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Konuyla ilgili olarak da şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız.



Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır.



FRANSA'NIN SKANDAL KARARI



Sorunuz çok çok yerinde. Her şeyden önce MİNSK bir arabulucu gruptur. Kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmesi manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüvviyeti zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim o'dur ki, bir an önce Fransa Macron belasından kurtulsun. Aksi takdirde 'sarı yelekliler'den kurtulamayacak. Sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya.



Bakanlar içinden de olumsuz karar alanlar var. Şu anda değerli kardeşim Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Aynı tavsiyeyi ben de veriyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. ABD'de Rusya da bunu kabul ediyor. Fransa da bunu kabul ediyordu. Azeri kardeşlerimiz göbeğini kendileri kestiler. Hayırlı olsun diyoruz. Salı günü ben de nasip olursa oradaki törenlere eşimle katılacağım.



KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU



Bu sabah oğlu ile görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi. Sonrasında olumsuz bir hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Duadayız."