Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de: Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından gece Azerbaycan'a gitti. Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı'na geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerlerinin de yer aldığı törende askerlere hitap eden Akar, tarihi şan ve şerefle dolu Azerbaycan ordusunu, kazandığı zaferden dolayı tebrik etti.



'AZERBAYCAN-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ EBEDİDİR'



Ordusunu 44 gün süren harekat boyunca sürekli destekleyen Azerbaycan halkını da selamlayan Akar, sahnede yer alan panodaki yazıları işaret ederek, "Her şey açık ve net, Azerbaycan- Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Bunu herkesin kafasına yazması lazım, kimse unutmasın, kimse yanlış hesap yapmasın" diye konuştu. Akar, Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. Azerbaycan bizim kardeşimizdir' sözü ile Haydar Aliyev'in, 'Biz bir millet iki devletiz. Bu, bizim dostluğumuzun, kardeşliğimizin manasını mazmununu teşkil eder' ifadesini de hatırlattı.



Kahraman Azerbaycan ordusunun, dünyanın 30 yıldır seyrettiği öz topraklarının işgaline son verdiğini hatırlatan Akar, "Azerbaycan tarihine, dolayısıyla Türk tarihine altın harflerle o 44 gün yazıldı. Bu 44 günde yapılan başarı inşallah 44 yıl ve ötesinde konuşulmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Akar, Ermenistan'ın yaptığı katliamların, yaşanan trajedilerin ve üçüncü tarafların tutumunun asla unutulmayacağını, Türkiye ve Azerbaycan'ın kederde ve kıvançta bir-beraber olduğunu vurguladı.



'BUGÜN AYNI RUH AYAKTA'



Türkiye ve Azerbaycan'ın 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde birlikteliğini sürdüreceğini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Bu birlikteliğimiz sonsuza kadar devam edecek. İnşallah bu da bizim ülkelerimizin, asil Türk milletinin hayrına olacak, geleceğinin teminatı olacak. Nasıl ki 102 yıl önce Nuri Paşa ile birlikte omuz omuza vermek suretiyle işgalcilere karşı Azerbaycan Türkü mücadelesini yaptı ve kazandı, bugün de aynı ruh ayakta. Yine omuz omuza vererek her türlü mücadeleyi, her türlü risk ve tehdide karşı mücadeleyi göze almış milletiz. Dolayısıyla bu konuda herkesin aklını başına toplaması lazım. O günkü Kafkas ordusu, bugünkü Azerbaycan ordusu bütün teknolojiyi kullanmak, bütün imkanları seferber etmek suretiyle bu milletin güvenliği için, bu asil milletin refahı, bekası için elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek."



'ORTAK MERKEZDE GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ'



Akar, başarıyla tamamlanan harekatın ardından 9 Kasım'da ateşkes ilan edildiğini hatırlatarak, sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını anımsattı. Bakan Akar, "Ortak Merkez'den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ayrıca EYP ve mayınların bulunması, bunların etkisiz hale getirilmesi, bunların masum insanlara zarar vermemesi için de elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Bu konuda Azerbaycan ordusu ve TSK bir yumruk haline geldi. Bu konunun halledilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim milletimiz asildir, adaletlidir, insani değerlere, çevreye, masum insanlara karşı çok hassastır.



Biz sadece teröristle veya asker askere savaşırız. O hainler, alçaklar gibi, Azerbaycan'ın şehirlerine roket atanlar gibi, Hocalı'da katliam yapanlar gibi değiliz. Biz bir an önce bölgeyi güvenli bir hale getirip bütün insanların rahat ve huzur içinde, Azerbaycan devletinin yasaları çerçevesinde yaşayan herkese güvenli bir hale getirmek için gayretlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bu Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" diye konuştu.



HASANOV: TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU



Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da, "Kardeşlerimizi bugün burada görmekten çok mutluyum" dedi. Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi birlik ve beraberlik bağlarının olduğunu belirten Hasanov, "Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve diğer yetkilileri her zaman Azerbaycan'a destek göstermişlerdir" dedi.



AKAR'I DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF



Tek Vatan Harekatı'nda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman mensupları için saygı duruşunda bulunulan törende, iki ülke ulusal marşları askeri bando tarafından çalındı. Salona gelişlerinde askerleri selamlayan Akar ve Hasanov, tören öncesinde Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisini de gezdi. Sergide, Akar'ın Azerbaycan'a daha önceki ziyaretleri sırasında çekilen bir fotoğraf dikkat çekti. Fotoğrafta yer alan Tankçı Yüzbaşı Valeh Mamiyev'in harekat sırasında şehit olduğu ve cebinden Akar ile çekilen söz konusu fotoğrafın çıktığının ifade edilmesi Bakan Akar'ı duygulandırdı.



SÜRPRİZ KONSER



Öte yandan törende şiir dinletisi ve mini bir konser de düzenlendi. Bakan Akar'ın davetlisi olarak Bakü'ye gelen sanatçılar Azerin, Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan mini konser de verdi. Sanatçıların yorumladığı eserlere hep bir ağızdan eşlik eden askerler, konser dolayısıyla keyifli dakikalar yaşadı. Konserin sonunda sanatçılar, TSK ve Azerbaycan ordusu personelinin yeni yıllarını kutladı, başarılı görevler diledi. Öte yandan sanatçılar, Bakan Akar ve TSK komuta kademesine Şanlıurfa'daki birlik ziyareti sırasında da eşlik ederek Mehmetçik için konser verdi..



"AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASININ YANINDAYIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber canlı yayınına konuk oldu.



Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Rusya ile ortak merkez çalışmalarımız devam ediyor. Ermenistan'ın 30 yıllık zulmü dayanılmaz hale gelmişti. Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayız.



ABD'NİN YAPTIRIMLARI



Bu yaptırımlar gelir geçer. Çok eskiden değil daha 2012'de bile biz İHA, SİHA almak için sırada bekliyorduk. Şimdi dünyaya helikopter ve SİHA ihraç edecek duruma geldik. ABD gibi NATO ve ikili ilişkilerdeki müttefikimizin aldığı bu kararın yanlış olduğunu, iki ülke ilişkilerinde güven sorunu oluşturacağını söyleyerek, bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini, bunu beklediğimizi belirtiyim. NATO'yu da bu durum olumsuz etkileyecektir. ABD'deki aklıselim kişilerin bu karardan dönmek için adım atmalarını bekliyoruz. Yerli ve milli silah üretimi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok daha önemli adımları atmamıza bu karar vesile olacak. Bu konuda inançlı, kararlı ve azimliyiz.



EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE YUNANİSTAN İLE GERİLİM



Adaları silahlandırıp tahrik ve taciz ediyorlar. Türkiye sabırlıdır, ama bu her şeyi kabul edeceği anlamına gelmez. Bazı silah satıcılarının teşviki ile bu noktaya geldiler. Bir şey yaptıkalrını zannediyorlar. Türkiye'ye karşı Egemenlik ve vesayet iddiasında bulunamazlar. Ekonomik sıkıntılar içinde Yunanistan paraları silaha harcayarak halkına zulm ediyor.



TERÖRLE MÜCADELE



Türkiye'yi de Irak'ı da terör belasından kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Sincar konusunda kasıtlı spekülasyonlar yapılıyor. Iraklı mevkidaşlarımız ile görüştük. Bu konuda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Irak, Suriye, Yunanistan, komşularımızın haklarına ve sınırlarına saygılıyız. Biz Irak'ın da Suriye'nin de bütünlüklerini destekliyoruz. Bunu da Iraklı kardeşlerimize belirttik.



Suriye'ye dönüşler - Biz Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. PKK, orada Marksist, kapitalistlerin destekleri ile orada kendine bir alan yaratmaya başladı. Biz bunu net söyledik, terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Harekatlarımız ile terör koridorunu parçaladık. Bunu yapmasaydık Suriye bölünecekti. İdlib, Afrin gibi yerlerde bir rahatlık ve huzur var. Operasyonlarımızdan sonra 1 milyon Suriyeli kardeşimiz topraklarına döndü.