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Boris'in babası Fransız vatandaşı olacak!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Brexit geçiş döneminin sona ermesinden önce Fransız vatandaşlığına başvurduğunu açıkladı. Kendisinin Fransız olduğunu savunan Stanley Johnson'ın açıklamaları şaşkına çevirdi. Öte yandan baba Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun Maarif (Milli Eğitim Bakanı) ile Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) ve gazeteci olan Ali Kemal'in torunudur.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 19:14
Boris'in babası Fransız vatandaşı olacak!

Baba Stanley Johnson, Fransız radyo kanalı RTL'ye yaptığı açıklamada, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız'ım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Johnson, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

GEÇİŞ SÜRECİ 23.00'TE SONA ERECEK

Brexit'in ardındaki geçiş sürecinin bu gece yerel saatle 23.00'te sona ermesiyle İngilizler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek. 2016 Brexit referandumundan bu yana binlerce İngiliz'in AB ülkeleri vatandaşlığına geçtiği biliniyor. 80 yaşındaki baba Johnson, 40 yıl önce Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapmıştı. İngiltere'nin 1973'te AB'ye üye olmasının ardından da Brüksel'de çalışan ilk İngiliz memurlarından biri olmuştu.

Stanley Johnson, Brexit'i savunan ve bunun için kampanyalar yürüten oğlunun aksine İngiltere'nin Brexit referandumunda AB'de kalması için kampanya yürütmüştü.

İNGİLTERE YENİDEN SAHNEYE SÜRÜLÜYOR

Başbakan Boris Johnson ise Brexit ile İngiltere'nin "kontrolü yeniden ele aldığını" ve "yeni ve egemen bir ulus" olduğunu söylemişti.

JOHNSON'LAR, ASLEN BABADAN TÜRK KÖKENLİ

Osmanlıların ve onu devirmekle meşgul olan İttihad ve Terakki'nin Milli Mücadele'sine karşı çıktığı için İzmit'te 1922'nin 6 Kasım'ında linç edilen Ali Kemal'in torunudur (oğlunun oğlu). Osmanlı'da Damat Ferit Paşa'nın Maarif (Milli Eğitim Bakanı) ve Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) olan Ali Kemal, yaşadığı dönemin ünlü ve tanınan kalemlerindendir

Fransaİngiltere

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